Leyma-Menorca: El camino de vuelta a los orígenes

El del Obradoiro fue un batacazo duro, pero contemplado en el horizonte de sucesos. El de Fuenlabrada, por las formas y por los tiempos, ahondó en una herida que necesita algo más que saliva y lengüetazos para sanar en tiempo récord. El Leyma Coruña regresa este miércoles (20.45 horas, LaLiga Plus) al ruedo del Coliseum para recibir al Hestia Menorca con la moral tocada, pero con la ambición intacta. El ascenso directo, el play off e, incluso, el encuentro del próximo domingo pasan a un plano terciario. Ganar, asegurar matemáticamente la segunda plaza de la tabla y recuperar las señas de identidad son las prioridades de un equipo que quiere superar sus crisis cuanto antes.

"Hay que disputar un poquito más en la pista y competir al máximo delante de nuestra gente", advirtió Carles Marco en la previa de un partido que, agradece, llega pocos días después de morder el polvo en Fuenlabrada. El técnico reconoció que el equipo está tocado en lo anímico tras los dos batacazos consecutivos. El primero le arrebató la condición de favorito al ascenso automático a ACB. El segundo, directo a la línea de flotación, agrietó la confianza de un equipo que pareció no reconocerse en el espejo al recordar la voracidad con la que reboteaba, corría y asustaba a inicios de temporada.

Para recobrar las señas de identidad, el técnico tiene a todos sus hombres disponibles. Solo la baja de larga duración de Dino Radoncic, que ya ha afectado de forma considerable a la forma de dominar los partidos en el último mes, lastra a un Leyma que sabe qué teclas tocar para volver al buen camino. Los rebotes son obligatorios, pero el acierto en las segundas oportunidades no puede ser menos. Adaptarse a los momentos en los que no pueda correr, en los que toque elaborar en estático, es vital para tener una red de seguridad sin perder las señas de identidad que convirtieron a este equipo en una máquina de ganar durante más de medio año.

El peligro exterior del Menorca

No es un duelo sencillo y, además, puede ser un prólogo del play off de ascenso. El Hestia Menorca pisa por primera vez el parqué del Coliseum inmerso en la reñida pelea por agenciarse una plaza en la batalla por el ascenso. Marcha noveno (15-13), pero tiene serias aspiraciones de pugnar por puestos más elevados y, quizá, ser uno de los contrincantes de los naranjas en los cuartos de final.

Aunque necesitó tiempo y ajustes tras un inicio irregular, en el que sucumbió sin oposición ante el Leyma en liga (80-102) y en Copa España (68-7)7, el equipo mahonés llega al tramo decisivo con las ideas más claras. Confía de forma ciega en las amenazas exteriores de Fernando Zurbriggen, Spencer Littleson, Jaume Lobo, Adams Sola o Jalen Cone. Cuenta, además, con pívots versátiles como Víctor Arteaga, Edgar Vicedo y Enmanuel Wembi para completar su arsenal.

El Leyma no puede bajar la guardia. Le urge recuperar sensaciones, ganar y asegurar matemáticamente una segunda plaza que, en el play off, le servirá para ejercer de tercer clasificado y medirse al octavo clasificado. El Estudiantes, por ganar la Copa España, se aseguró la segunda posición virtual.