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Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

El Marineda se muda a Elviña II para recibir al Gatikako

Las coruñesas siguen líderes a cinco jornadas del final de la OK Plata Femenina

Un partido del Marineda esta temporada.

Un partido del Marineda esta temporada. / Casteleiro

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Marineda Hockey continúa su camino casi inmaculado hacia la OK Liga Iberdrola y, este fin de semana, cambia de escenario y de fecha habitual de sus partidos. El conjunto coruñés recibirá al Gatikako Iusturi este sábado (17.00 horas) y lo hará en el polideportivo Elviña II, en lugar del Agra, donde habitualmente disputa sus partidos como local. Habitualmente disputan sus encuentros los domingos a mediodía, pero cambian de fecha de forma puntual.

La escuadra que comanda Nelson Obelleiro tres puntos con los que seguir en lo más alto de la clasificación y no sentir la presión del Raxoi, al que aventaja en solo tres puntos. A pesar de no haber perdido ningún partido en toda la temporada. Eso sí, el average particular favorece a las verdes, que aún tienen por delante cinco jornadas para amarrar el gran objetivo del curso.

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Día del Libro

Con motivo del Día del Libro, el Marineda llama a la afición coruñesa a colaborar con su campaña literaria. Organizarán un intercambio de libros entre los asistentes al partido para que puedan compartir páginas, experiencias y recuerdos.

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