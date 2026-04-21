De temer al descenso a "disfrutar" la final de la Copa de la Reina en Butarque: la nueva hazaña del CRAT

"No creo que seamos dos equipos distintos, simplemente hemos demostrado que había que tener paciencia". Chía Alfaro aterrizó el pasado verano en el proyecto del CRAT Rialta como uno de los refuerzos de entidad llamados a darle un salto de calidad a un equipo, el de Arquitectura Técnica, inmerso en una profunda renovación tras salvar la categoría in extremis en la Liga Iberdrola. Este curso no comenzó mucho mejor, con tropiezos que pusieron al equipo coruñés ante la necesidad de un nuevo milagro. La obra magistral pareció culminada hace unas semanas, cuando aseguró otra permanencia y, además, se adjudicó la última plaza en la promoción por el título. Sin embargo, aún quedaba una hazaña más: arrasar al invicto El Salvador para ganarse un hueco en la final de la Copa de la Reina.

Para la jugadora chilena, este es un éxito colectivo. "Siempre hemos funcionado como un equipo. Hay personas que pueden destacar de manera puntual, pero todas nos esforzamos. Yo tenía fe en que los resultados iban a llegar", reflexiona. No le preocupa que las victorias hayan tardado en llegar. "Teníamos algunas veteranas y algunas niñas nuevas que venían jugando en regional y que, recientemente, la están partiendo, como Isa, Sara o Rocío. Si las victorias hubiesen llegado antes, quizá nos podríamos haber vuelto locas", añade. Elogia, también, a los entrenadores, Pablo Artime y a Juan Pablo Chorny, a todos los integrantes del cuerpo técnico y a la directiva. "Todo ocurre en familia", sentencia.

Decisión acertada

De sus manos y sus patadas surgen muchos de los puntos que guían el momento dulce del conjunto cratarian y Chía, por su parte, se siente feliz en el proyecto. "Las expectativas se están cumpliendo por doble", asevera. En un principio, los objetivos ambiciosos quedaban emplazados para el próximo curso, pero la rápida evolución les ha obligado a elevar el listón sin perder la perspectiva. "Nos estamos divirtiendo en el campo. Al final, jugamos sin presión, con ganas de ganar y de divertirnos", añade.

Esas premisas, cree, guiaron al CRAT al triunfo sobre un El Salvador que marchaba invicto esta temporada en todas las competiciones. "Era una hazaña muy difícil porque ellas son muy fuertes, pero quizá tenían más presión por ganarnos y, eso, jugó a nuestro favor", señala Alfaro.

Aunque se volverán a ver las caras con las pucelanas en las semifinales de la Liga Iberdrola, la atención está puesta, ahora, en la final de la Copa, el próximo sábado 2 de mayo, en el estadio de Butarque (Leganés) contra el Majadahonda. "Se van a juntar las dos finales, masculina y femenina, y será un espectáculo. Vendrá más gente y eso será nuevo, pero tenemos muchas ganas de seguir disfrutando en cada partido", adelanta.