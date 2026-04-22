81-72 | El Leyma endereza a la tropa y recupera la fe

Después de dos cañonazos a la línea de flotación, el Leyma Coruña necesitaba el cariño de su afición y el sabor de la victoria, fuese dulce o amarga. Obtuvo lo primero nada más poner un pie en el Coliseum. Se ganó lo segundo gracias a un esfuerzo colectivo en el que la garra superó a la efectividad. Los naranjas doblegaron al Menorca (81-72) en un duelo en el que vio reflejada su reciente crisis de confianza cada vez que llovían los triples de los baleares. Se repusieron con la brillantez de Caio Pacheco, las ideas malévolas de Dídac Cuevas o el dominio interior de Ilimane Diop. No hacía falta arrasar, solo recuperar el ADN que les hizo temibles para recuperar parte del terreno perdido en la pugna por el ascenso directo.

El Coliseum recibió con fe y con ánimos a un Leyma que les necesitaba como pocas veces para levantar el ánimo. Caio Pacheco y Mus Barro abrieron la lata y dieron pie a un inicio en el que cargaron a toda velocidad el medidor de faltas. Tres minutos necesitaron para meter en bonus al Menorca. Los baleares pagaron ese peaje a cambio de su idilio con el triple. Sus seis primeras canastas llegaron desde el perímetro y poblaron de dudas las cabezas naranjas (11-18). Carles Marco hizo carburar a los suyos con un tiempo muerto. Un triple de Jacobo Díaz, una suspensión de Thiam y otro tiro lejano de Cremo, con unos tiros libres de propina, permitieron teñir de naranja el primer parcial (22-21).

La mejoría fue breve e intermitente. Los triples de Pacheco y Micovic no paliaron los malos porcentajes que se apoderaron de Jorgensen, Jacobo o Brnovic. El Leyma apenas sufría en la pintura, pero se vio incapaz de contener los triples de Littleson y de aprovechar sus rebotes en las dos canastas. Apretó el botón del pánico al verse seis abajo (29-35) a tres minutos del descanso. Cuevas, con una bandeja y un triple, guio el camino para recuperar la ventaja y Cremo, que no dio ningún balón por perdido, elevó la renta desde el tiro libre al 37-35.

Segunda parte

El Leyma empezase a reconocerse en el espejo a inicio del tercer cuarto. Reboteó, luchó, corrió y machacó. Así entraron los triples de Guillem Jou, Paul Jorgensen o Caio Pacheco para elevar a renta a dobles dígitos (51-40). El Menorca buscó puntos fáciles en una pintura en la que mandaban los de naranja, siempre atentos a los rebotes y cada vez más seguros con las bombitas y las bandejas. El castigo llegó a ser de quince puntos (57-42), pero varias canastas seguidas de los mahoneses y algunas decisiones controvertidas del trío arbitral apretaron el tanteo (60-54).

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Mus Barro se adueña un balón dividido ante Víctor Arteaga. / Casteleiro

Las faltas y los tiros libres permitieron a Menorca verse tres puntos abajo en varios tramos del último cuarto. Ni un triple de Micovic, ni las maravillas de Caio Pacheco, ni la ventaja de altura de Diop parecieron tranquilizar a un Leyma que no dio nada por sentado hasta el bocinazo final. Tocó arrimar el hombro y mantener la tensión hasta amarrar el 81-72 final. Victoria necesaria para enderezar el rumbo y levantar a la tropa. Quedan dos finales.