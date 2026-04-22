El OAR no se olvida de la Liga Asobal: la calculadora para aferrarse al sueño de la fase de ascenso

El Attica 21 Hotels OAR Coruña materializó hace un mes su continuidad en la División de Honor Plata tras una temporada de regreso en la que siempre se codeó con los gallos de la categoría y nunca vio peligrar la permanencia. Aunque los resultados se han vuelto irregulares en las últimas semanas, condicionado por las exigencias de un calendario duro, el equipo coruñés llega a las tres últimas jornadas todavía con opciones serias de pelear por meterse en la fase de ascenso a la Liga Asobal. Soñar es gratis, pero los de Nando González confían en sus virtudes y en los duelos directos, propios y ajenos, para agotar sus opciones de mirar a lo más alto.

Solo dos puntos, a falta de seis por disputarse, separan al OAR de la quinta plaza de la tabla, la última que da acceso al play off. Este domingo (12.30 horas) visita la pista del colista, un Alcobendas que ya está desahuciado y que lleva un balance de dos victorias, un empate y 24 derrotas esta temporada. Una presa asequible ante la que dejar atrás la mala actuación del pasado fin de semana frente al Contazara Zaragoza y encarar con la moral alta las dos últimas jornadas, en las que se medirá a dos equipos que le preceden en la tabla: Anaitasuna y Puerto Sagunto.

Duelos clave

Recibirá en San Francisco Javier a un Anaitasuna que, actualmente, ocupa esa plaza en la fase de ascenso. Los navarros, recién descendidos de Asobal, van en línea ascendente, pero tienen un calendario más cargado al seguir inmersos en la Copa del Rey. Además del duelo ante el OAR, recibirán al Benidorm y al Proin Triana en partidos de máxima exigencia. Los coruñeses dependen de sí mismos para igualarles en la tabla, pero deben recuperar una diferencia considerable al haber perdido 38-29 en la primera vuelta. El Puerto Sagunto, por su parte, tiene todavía opciones de conseguir el ascenso directo y podría jugarse el todo por el todo en casa ante los de Nando González.

No obstante, el OAR tendrá que estar pendiente de otros conjuntos que anhelan colarse en la zona noble. Es el caso del Eivissa, sexto con los mismos 32 puntos que tiene el Anaitasuna. Los baleares tienen que visitar al Burgos, que todavía tiene algunas opciones de ascenso directo, y acabarán contra Base Oviedo y Málaga. Los primeros se aferran a la salvación, pero los segundos ya están descendidos. El Sinfín de Santander, empatado con los coruñeses, pero con mejor balance en el duelo particular, también oposita, aunque tiene duelos exigentes ante Puerto Sagunto, Cisne y Burgos.

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A pesar de llevar solo un triunfo desde mediados de febrero, el OAR ya mostró hace unos días en Sevilla que es capaz de competir contra cualquiera. Con la calculadora en la mano y con el gen competitivo grabado en el ADN, agotará sus opciones de seguir haciendo historia.