Natación
Paula Otero y Mateo García disputan la Copa del Mundo en casa
Los deportistas del CN Arteixo participan con la selección española en la cita internacional de aguas abiertas en Ibiza | Paula Rodríguez compite en el Campeonato de España
El Club Natación Arteixo contará con tres representantes en las aguas de Ibiza este fin de semana. La Copa del Mundo de aguas abiertas celebra su segunda etapa en la isla balear este fin de semana y Paula Otero y Mateo García tratarán de aspirar al podio con la selección española. Ambos forman parte de un combinado nacional con el que ya han conseguido resultados importantes esta temporada. Saltarán al agua en las pruebas de 10 kilómetros, 5 kilómetros y knock out sprint. Será, además, una toma de contacto en medio de un calendario exigente. La semana que viene tienen la tercera parada mundialista, en Cerdeña.
En paralelo a la Copa del Mundo se celebrará, también el Campeonato de España de aguas abiertas. Paula Rodríguez representará al club arteixán en la prueba de categoría nacional en busca de nuevos resultados con los que destacar entre las promesas de esta disciplina.
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