Caio Pacheco asume el timón del Leyma Coruña en el tramo decisivo de la Primera FEB

Cuarenta días han pasado desde que el Leyma Básquet Coruña besase la lona en la pista del Palencia. Cansado, exhausto, irreconocible. Cedió ante un rival superior después de varios signos de agotamiento previos, en el inicio de un bache en el que ha concedido dos tropiezos más (frente al Obradoiro y el Fuenlabrada) y ha vencido cuatro duelos con mucho trabajo y poca brillantez. Una derrota, la de la cancha palentina, que, además, supuso el último partido de Dino Radoncic antes de ser diagnosticado con una trombosis que le ha apartado de las pistas para lo que queda de temporada. La baja del montenegrino, acostumbrado a ser el impulso naranja en los instantes delicados, desestabilizó al equipo. Faltaba un líder, alguien que ocupase sus zapatillas y a quien no le temblase el pulso en los momentos calientes. Y ahí, en la zozobra, Caio Pacheco caminó hacia la luz.

Un evidente paso adelante

«Esos partidos [los importantes, los de alta tensión] son en los que mejor me siento jugando y los que más disfruto. En los momentos finales, cuando está apretado, tengo la conciencia y la tranquilidad de que voy a tomar las decisiones. A veces me equivocaré, pero sé que la mayoría de veces tomaré buenas decisiones. Y me pesa. Me gusta tener ese valor», señaló el base brasileño en una entrevista en LA OPINIÓN hace dos semanas. Las estadísticas corroboran sus palabras. Pacheco ha suplido el músculo y la potencia de Radoncic con talento y puntería, para convertirse en la brújula que orienta al Leyma durante las tormentas.

Caio Pacheco entra a canasta rodeado de jugadores del Menorca en el Coliseum. / CASTELEIRO

En el último mes, ha superado la decena de puntos en todos los encuentros menos uno, el del Cartagena (7), donde compensó su actuación repartiendo 11 asistencias. Rubricó 17 créditos frente al Palencia y el Cantabria, 11 ante el Tizona, 13 en el derbi contra el Obradoiro, 18 en Fuenlabrada y 15 en el último triunfo coruñés frente al Menorca. Unos guarismos que, además, le han servido para ser el hombre más valorado en cuatro de esos siete encuentros.

Personalidad, calidad y liderazgo. Tres cualidades de las que Pacheco presume y tres de los pilares que el Leyma necesita como el comer ahora que se ha reenganchado a la pelea por el ascenso directo gracias al favor del Tizona contra el Obradoiro (99-96). Sin Radoncic y contra sus propios fantasmas, el cuadro coruñés se aferra a la magia y la responsabilidad del brasileño en su último sprint por la ACB.