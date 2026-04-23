El Ciudad de A Coruña comienza este viernes la fase de ascenso a la Superliga 2

El CV Ciudad de A Coruña afronta la hora de la verdad. El cuadro que dirige Charly Suárez comienza este viernes su camino de Primera División a Superliga Femenina 2. Las coruñesas organizan una fase de ascenso entre la Sagrada Familia y el Barrio de las Flores en la que han entrado tras ser campeonas de su liga regular de manera contundente, con 20 triunfos en 22 partidos. Ahora, esperan rematar la faena.

El primer paso hacia la gloria lo darán el viernes bien temprano, a las 10.00 horas, frente a un Tenerife que entró in extremis en el play off y desembarca en A Coruña con varias internacionales en su plantilla. «Tienen dos jugadoras que estuvieron en el Mundial Sub 19 [donde también estuvo Inés Losada, exjugadora del Zalaeta] y las conozco bien», advirtió Charly Suárez en LA OPINIÓN. La segunda cita del día llegará en el último turno, para cerrar el pabellón y la jornada inaugural, contra un Rivas «muy acoplado» (20.00 horas). El sábado, cierra la liguilla del Grupo A ante el Sant Just (11.30).

Cábalas y rivales

Por el otro lado del cuadro, el futuro del Grupo B se decide en la Sagrada Familia, en una ronda en la que se miden el CV Esplugues, el Collado Villalba, el Sestao y el Mallorca, que parte como gran favorito. Al equipo coruñés le basta con meterse en semifinales para ascender [suben cuatro, los dos primeros de cada grupo], pese a que, en función de la reestructuración de la categoría superior, los terceros también tienen posibilidades. Las semifinales se disputan el sábado por la tarde (17.30 y 19.30) y la final, el domingo a las 12.00.