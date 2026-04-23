Kárate
La Karate 1-Series A pone el foco mundial sobre A Coruña este fin de semana
Casi 1.300 karatecas, de 85 nacionalidades, se concentran en la ciudad para uno de los eventos más prestigiosos de la temporada internacional
Se celebra en el Palacio de los Deportes entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril
El kárate internacional se cita este fin de semana en el Palacio de los Deportes de Riazor. A Coruña acoge la Karate 1-Series A, una competición que atrae al pabellón coruñés a cerca de 1.300 participantes de 85 nacionalidades diferentes, en una de las fechas marcadas en rojo en el calendario mundial. El torneo forma parte de un prestigioso circuito que solo se celebra en cuatro sedes en 2026, lo que sitúa a la ciudad herculina en la élite global de la disciplina. La primera fue Tblisi (Georgia) el pasado mes de enero y, después, tendrá lugar en Guadalajara (México) en julio y en Salzburgo (Austria) en octubre.
La Karate 1-Series A ocupará Riazor durante tres días. Comienza el viernes, a las 9.00 horas, y se prolongará durante el sábado y el domingo, mientras los primeros espadas del kárate mundial pugnan por las medallas en sus respectivas categorías de peso. Italia presenta la delegación más extensa, con 120 karatecas, seguido de cerca por España (117) y Francia (90). El canal de Youtube de la Federación Internacional de Kárate (WKT) retransmite el evento de manera gratuita.
Eventos paralelos
Más allá del foco principal del torneo, el fin de semana ofrece otras experiencias alrededor del kárate. La campeona del mundo española, María Torres, imparte un campus y habrá otras actividades complementarias de carácter formativo dirigidas a deportistas y personal técnico.
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