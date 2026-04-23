Lío en el Lleida antes de la visita del Liceo: Edu Amat abandona el banquillo de manera inmediata

En plena celebración de la WSE Cup, los cimientos del Pons Lleida se tambalean de cara al final de temporada. El cuadro catalán, flamante campeón de la competición europea, se queda sin entrenador justo antes de la visita del Liceo al Onze de Setembre (sábado, 19.15 horas). Según apuntan varios medios leridanos, como Segre o Lleida TV, Edu Amat ha decidido poner fin de manera inmediata a su vínculo con la entidad, tras enterarse, inmediatamente después de la conquista del título continental, de que el club no cuenta con él para la próxima campaña y que el madrileño Carlos Cortijo (actualmente en el Noia) ocupará su lugar.

El hasta ahora entrenador del Lleida ni siquiera se ha presentado a los actos de festejo con los patrocinadores de la entidad que han tenido lugar en los últimos días y no estará detrás de la valla en el penúltimo duelo de la OK Liga frente a los verdiblancos, en el que los leridanos lucharán por conseguir, al menos, el punto que les queda para sellar su presencia en el play off por el título. Los pupilos de Juan Copa, por su parte, tratarán de pescar en río revuelto para seguir en lo más alto de la clasificación doméstica.