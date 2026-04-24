3-1 | Segundo triunfo para un CV Ciudad de A Coruña que roza el ascenso

Pleno para el CV Ciudad de A Coruña en su primer día de play off a Superliga Femenina 2. El combinado coruñés hizo valer su condición de local en los dos primeros encuentros, que solventó con victorias sólidas ante el Tenerife (3-0) y el Rivas (3-1). El turno de tarde, a última hora, fue más exigente para las jugadoras de Charly Suárez quienes, pese a todo, lograron sobreponerse para sumar un total de seis puntos, mandar en el Grupo A y poner las semifinales (y el ascenso) a tiro de piedra. El sábado por la mañana cierra la ronda inicial frente al Sant Just (11.30 horas).

Del susto inicial al final feliz

La igualdad volvió a ser la tónica principal del duelo, pero el Rivas demostró estar más rodado a las 20.00 horas que el Tenerife a las 10.00. De hecho, el primer set fue visitante. El conjunto madrileño entró mejor, más concentrado, y aprovechó su experiencia para dar el primer picotazo al partido (23-25). Fue un revés duro, pero no hundió a la escuadra local, que supo reponerse de inmediato.

Charly Suárez da indicaciones a las jugadoras del CV Ciudad de A Coruña. / GUS DE LA PAZ

En el segundo periodo, el Ciudad de A Coruña enmendó sus errores y redobló esfuerzos. Pisó el acelerador y pasó por encima de las visitantes, a las que arrolló a base de personalidad, riesgo y valentía (25-15). El tercero destacó por el equilibrio, el intercambio de golpes y el sufrimiento general, pero se decantó del lado coruñés con un 25-23 cimentado en un eficaz trabajo en el saque y la recepción (25-23).

Ya había remontado el equipo de Charly Suárez (2-1), pero todavía tenía que hacer lo más difícil: cerrar la victoria sin fisuras. Y lo hizo, en un periodo en el que sufrió puntualmente, pero dominó en líneas generales con una gran Sofía Quinteros que se exhibió en la recta final (25-19).