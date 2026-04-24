Voleibol
El CV Ciudad de A Coruña vence al Tenerife y da su primer paso hacia la Superliga 2
Gana por un contundente 3-0 en el primer partido de la fase de ascenso en el Barrio de las Flores
Cierra el día a las 20.00 horas, contra el Rivas madrileño
Con los nervios a flor de piel y los ojos brillantes, pero una seguridad absoluta en el trabajo bien hecho hasta el momento. Así saltó el CV Ciudad de A Coruña a la pista del Barrio de las Flores en el estreno de la fase de ascenso a la Superliga Femenina 2. La escuadra de Charly Suárez debutaba frente al Tenerife Libby's La Laguna, el último equipo en clasificarse y con varias jugadoras internacionales en categorías inferiores, pero hizo valer su condición de local para imponerse por la vía rápida (3-0) y dar la primera zancada hacia el segundo peldaño del voleibol nacional, donde espera el Zalaeta.
Igualdad y contundencia
El cuadro coruñés comenzó mejor. Más fresco, en casa y sin la fatiga del viaje, salió a morder y se llevó el primer set de manera cómoda (25-18) tras tomar la delantera en los compases iniciales. La balanza se inclinaba hacia el bando local, pero el conjunto canario aún tenía mucho que decir. El segundo set fue otra historia.
El Tenerife, herido en el orgullo, se adaptó a la pista y apretó los dientes. El Ciudad de A Coruña se vio obligado a remontar tras ir a remolque y, con 23-23, Naiara Benito y Sofía Quinteros sellaron el definitivo 25-23.
El tercer y último periodo siguió la misma tónica, con el empate como resultado principal durante la mayor parte del mismo. Otra vez el duelo llegó al desenlace igualado, con 20-20, pero el combinado local tiró de piernas para meter una marcha más que derribó las barreras visitantes.
El siguiente rival del Ciudad de A Coruña será el Rivas madrileño, a las 20.00 horas del viernes, en la segunda jornada de la fase de grupos. El sábado cierra la primera ronda frente al Sant Just (11.30).
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