El «físico» y la «química» del Guipuzkoa preocupan a Carles Marco en el nuevo examen del Leyma Coruña

Guipuzkoa fue el primer rival del Leyma Básquet Coruña en la jornada inaugural de la Primera FEB, el pasado 29 de septiembre, y este domingo vuelve a cruzarse en el camino naranja con un papel fundamental, el de juez de las opciones de ascenso naranjas en la recta final de curso (12.30 horas, La Liga+) «Hay mucha diferencia entre un partido y otro. Creo que Sergio [García] ha hecho un trabajo excepcional en estos meses, porque seguramente ha sido el equipo de la liga con más mejora desde que nos lo encontramos en la primera vuelta» aseguró Carles Marco en la rueda de prensa previa al duelo.

El técnico del cuadro coruñés espera un oponente «muy físico, consistente en defensa y con muchos puntos fuertes» y destacó la «química» entre los jugadores de la escuadra vasca: «Están muy bien en ambos lados de la pista, tendremos que hacer un muy buen partido y la gente tendrá que ayudarnos para ganar». En cuanto a nombres propios, hizo hincapié en el talento que la plantilla guipuzcoana atesora por dentro, con Giorgi Korsantia, Manex Ansorregi, Javier Nicolau, Tanor Ngom o Jalen Tate, fichado el pasado mes de diciembre. «Tienen batería y la usan bien. Buscan situaciones interiores, de roll y castigar debajo del aro, porque tienen jugadores para ello», apuntó.

Caio Pacheco aguanta una defensa rival en el último Leyma-Menorca del Coliseum. / CASTELEIRO

Deberes locales

El entrenador catalán centró la atención, una jornada más, en el rebote. Aseguró que Guipuzkoa «guarda muy bien su aro» y que las capturas naranjas en defensa son determinantes porque permiten que el equipo «juegue a un alto ritmo».

Carles Marco reconoció los problemas del Leyma en las últimas semanas para perforar las defensas en zona, un factor en el que ha estado trabajando el staff. «Lo atacamos mucho peor el día del Fuenlabrada, seguramente por un tema de precipitación y no mantener bien los espacios, que contra el Menorca, que estuvimos muy bien durante muchos minutos». La plantilla, pese a la «carga de trabajo» en las piernas, está toda disponible para el encuentro.