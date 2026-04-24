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El Galicia Gaiteira celebra su centenario este sábado

Arrancará a las 12.00 en su local

Once titular del Galicia Gaiteira en un partido de liga

Once titular del Galicia Gaiteira en un partido de liga / Galicia Gaiteira

RAC

El Galicia Gaiteira celebra este sábado a partir de las 12.00 su fiesta por sus 100 años de vida. Será en la Rúa Gaiteira número 39-41, en el local de la entidad, que tendrá música en directo desde las 12.00 con Batukada Melandro, continuará Lus de Torreiro, DJ Ponte, Contiños de Feira y DJ de 19.00 a cierre.

Cartel

Cartel / Galicia Gaiteira

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