El Galicia Gaiteira celebra su centenario este sábado

El Galicia Gaiteira celebra este sábado a partir de las 12.00 su fiesta por sus 100 años de vida. Será en la Rúa Gaiteira número 39-41, en el local de la entidad, que tendrá música en directo desde las 12.00 con Batukada Melandro, continuará Lus de Torreiro, DJ Ponte, Contiños de Feira y DJ de 19.00 a cierre.

Cartel / Galicia Gaiteira