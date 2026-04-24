El Liceo, a cercar el liderato en el río revuelto del Lleida

Corren malos tiempos en el Onze de Setembre. El Pons Lleida conquistó la WSE Cup el pasado 19 de abril frente al Calafell, pero la que debía ser su semana grande se ha visto empañada por varias polémicas. Por un lado, el cuadro tarraconense denuncia irregularidades en la alineación leridana en la final continental y ha anunciado que emprenderá acciones legales para impugnar el choque. Por otro, Edu Amat ha abandonado el banquillo con efecto inmediato tras conocer, en una conversación con la directiva, que no iba a continuar en el cargo la próxima campaña y que el club ya tenía apalabrado a Carlos Cortijo para ocupar su lugar. En ese panorama, entre la euforia y el caos, aparece el Liceo. Sigiloso y sin querer hacer mucho ruido, el cuadro de Juan Copa tratará de asaltar el pabellón catalán este sábado (19.15 horas, okliga.tv) para fortalecer su primer puesto en la OKLiga antes de la última jornada.

Desequilibrio contra estabilidad

El Lleida, que todavía necesita un punto para asegurar su presencia en el play off por el título, se ha quedado sin capitán del barco. «Los hechos ocurridos y las conversaciones mantenidas en las 24 horas posteriores a recibir la noticia [de su no continuidad] han hecho que la situación de continuar hasta el final de temporada fuese un escenario imposible de sostener», señalaba en su comunicado de despedida el técnico del cuadro leridano en las últimas tres temporadas. La gran incógnita está en saber como su decisión afectará a una plantilla que cuenta con el exliceísta Fabri Ciocale y el coruñés Antonio Miguélez como dos de sus máximos exponentes. Además, suma la veteranía de Darío Giménez y los goles de Sebas Moncusí o Nico Ojeda, pichichi de la competición, cedido por el Barça y que regresará al Palau a final de curso.

César Carballeira defiende a Fabri Ciocale en el Palacio de los Deportes. / CASTELEIRO

El Liceo, por su parte, busca mantenerse en la cima de la tabla. Con seis puntos por disputar, necesita cuatro para garantizar el liderato y pretende empezar a sumar en territorio catalán. Con todos disponibles y Toni Pérez incorporado a la normalidad, el combinado colegial quiere hacer los deberes para no pasar apuros en la despedida de la fase regular la próxima semana ante el Alcoi.

En la primera vuelta, en Riazor, se impusieron los verdiblancos (3-1) con los tantos de Toni Pérez, Bruno Saavedra y Arnau Xaus.