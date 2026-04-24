¿Qué partidos y citas hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

El deporte coruñés se ata las zapatillas para afrontar un nuevo fin de semana de elevada exigencia. El 5 Coruña pone toda la carne en el asador para mantenerse en Segunda B, el hockey sobre patines gana protagonismo y el mejor kárate internacional se cita en Riazor.

Kárate

Desde este viernes, y hasta el próximo domingo, se celebra en el Palacio de los Deportes la Karate 1-Series A, un evento que reúne en la ciudad en torno a 1.300 karatecas del más alto nivel mundial y un total de 4.000 personas entre técnicos y público. Todos los días desde las 9.00 horas.

Natación

Paula Otero y Mateo García, del CN Arteixo, disputan la Copa del Mundo de aguas abiertas en Ibiza en busca de un boleto para el Europeo del próximo verano. Los nadadores gallegos participaron el viernes en la prueba de 10 kilómetros, en la que Otero terminó 17ª y García 21º. El sábado se ponen a prueba en la 3K knockout. La final femenina se celebra a las 10.00 horas y la masculina a las 12.00.

Hockey sobre patines

Los sticks mandan en el fin de semana en A Coruña. En OK Plata masculina, Compañía de María visita la pista del Manlleu (sábado, 13.00 horas) y Dominicos recibe en Monte Alto al Lloret (sábado, 19.30). En la liga femenina, el Marineda cambia de pista y se desplaza a Elviña para jugar frente al Gatikako (sábado, 17.00), mientras que el Resa Cambre buscará su tercer triunfo en Santiago ante el Raxoi, segundo clasificado (sábado, 20.15). En OK Bronce, el sábado saltan a la pista el Liceo B contra el Patinalón (19.00) y el CH Oleiros ante el Ordes (20.30). El domingo cierra la jornada el filial de Compañía, en casa frente al Telecable (12.45).

Lance del último derbi entre Dominicos y Compañía de María en OK Plata. / CARLOS PARDELLAS

Fútbol sala

El 5 Coruña apura sus opciones en Segunda B con un duelo directo en Novo Mesoiro ante el Vilalba (sábado, 18.00 horas), en un encuentro de máxima igualdad entre dos escuadras igualadas a 37 puntos en la tabla, al filo de la salvación.

Balonmano

El Balonmano Culleredo pone el punto y final a su temporada en Primera División en el Tarrío, contra el Lanzarote (sábado, 19.00 horas), sin nada en juego.