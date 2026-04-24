El pasado del Leyma Coruña decide el ascenso directo

La victoria del Obradoiro en el derbi frente al Leyma Básquet Coruña en el Coliseum parecía decidir el ascenso directo a favor de los picheleiros, pero su tropiezo en la pista del Tizona ha reabierto las opciones naranjas. A falta de tres jornadas para el final de la Primera FEB (de las que el cuadro coruñés jugará solo dos, porque descansa en la última), actualmente las dos escuadras cuentan con las mismas derrotas, cuatro, y el Leyma solo necesitaría otro tropiezo compostelano para ascender por la vía rápida. Siempre y cuando, claro, gane sus dos compromisos y no pinche como hizo en la pista del Fuenlabrada. En ese escenario de máxima igualdad, aparece un actor común en los guiones de ambos contendientes: un Guipuzkoa que se enfrenta este domingo a los coruñeses (12.30 horas) y en la última jornada a los pupilos de Diego Epifanio (8 de mayo, 21.00 horas). Sergio García, en el banquillo, y Gaizka Maiza, en la dirección de juego, son dos de sus figuras con pasado reciente en A Coruña y por cuyas manos pueden pasar las opciones herculinas de regresar a lo más alto.

El técnico donostiarra dirigió el barco naranja durante tres temporadas, entre 2019 y 2022. Tomó el relevo de Gustavo Aranzana para dar un paso adelante con el proyecto y establecerlo como una alternativa de poder en la antigua LEB Oro, en un intento serio por parte de la entidad de dar el salto a la ACB. Y estuvo cerca de lograrlo, con la disputa de dos play off y la mejor clasificación de la historia del club en aquel momento, con dos terceros puestos. Su salida dio pie, precisamente, a la llegada de Epi al banquillo naranja, quien reconstruyó el proyecto para lograr el ascenso definitivo a la élite.

En los dos primeros cursos de García en el banquillo del Palacio de los Deportes de Riazor, Gaizka Maiza llevó la batuta del Leyma. El base vasco aterrizó en A Coruña procedente del propio Guipuzkoa y defendió la camiseta del Leyma en un par de campañas históricas, marcadas por el COVID, hasta que se marchó al Melilla. Compartió la responsabilidad creativa con Augustas Peciukevicius.

Gaizka Maiza avanza con el balón durante un ataque en un Leyma-Palencia en el Palacio de los Deportes de Riazor. / CASTELEIRO

Tres partidos y mucho en juego

Casi un lustro después de su estancia sobre el parqué coruñés, ambos tienen en su poder la posibilidad de decantar el ascenso directo. Para empezar, con el cara a cara del domingo en el Coliseum, en el que los hombres de Carles Marco necesitan ganar para refrendar el triunfo en Menorca y mantener sus papeletas de atajo hacia la máxima categoría. Si García y Maiza asaltan el pabellón coruñés, los sueños naranjas quedarán prácticamente evaporados. Pero Guipuzkoa volverá a saltar a la palestra en la jornada final, que el Leyma verá a través de la televisión. El combinado vasco visita el Fontes do Sar y, en caso de que naranjas y compostelanos lo hayan ganado todo hasta esa fecha, una victoria visitante en Santiago convertiría a los coruñeses en equipo de ACB.

Pero Guipuzkoa no es solo un actor de reparto, tiene sus propios intereses. El cuadro de Sergio García pelea con el Estudiantes por la cuarta posición, relevante (y puede que decisiva), de cara a la fase de ascenso, pese a que la escuadra madrileña ya tiene garantizada la segunda plaza tras conquistar la Copa España en enero. Ahora mismo, los de Toni Ten parten con una victoria y una derrota de ventaja sobre los guipuzcoanos (19-10 contra 18-11, respectivamente).

Más caras conocidas

El Estudiantes puede ser otro de los equipos con mucho que decir en la resolución de la fase regular de la Primera FEB. Se mide al Obradoiro este fin de semana, en Santiago, en busca de una sorpresa que le permita corroborar su dinámica positiva en el tramo final de competición después de un curso irregular. En la capital milita otro ex del Leyma, Lotanna Nwogbo.

Lotanna lanza a canasta durante su segunda etapa en el Leyma Coruña en el curso 2022-23. / VICTOR ECHAVE

El Obradoiro también cruzará su destino con el Cantabria, en la penúltima jornada (sábado, 2 de mayo), donde juega su ex canterano Pablo Hernández, que pasó por el Leyma en la temporada del ascenso.