Fútbol sala
5-4 | El 5 Coruña se impone al Vilalba en un final de infarto y asegura la permanencia
Su triunfo y la derrota del IES Coruxo frente al Concello de Begonte, que sumó los primeros puntos de la temporada, garantizaron la continuidad 'rojilla' en Segunda B
A Coruña
Creyó hasta el final el 5 Coruña, contra el Vilalba y durante toda la liga, y terminó encontrando la recompensa de la salvación. El cuadro rojillo venció al lucense (5-4) en un duelo ajustado, con alternativas para ambos, y que se decidió en el tramo final con un gol de Marco Estraviz. Álex Durán, a falta de unos segundos, puso el picante y apretó el marcador, pero el triunfo y el objetivo ya estaban asegurados. Los pupilos de Toochy González y Pachi Fernández son, y seguirán siendo, de Segunda B.
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