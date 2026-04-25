5-4 | El 5 Coruña se impone al Vilalba en un final de infarto y asegura la permanencia

Creyó hasta el final el 5 Coruña, contra el Vilalba y durante toda la liga, y terminó encontrando la recompensa de la salvación. El cuadro rojillo venció al lucense (5-4) en un duelo ajustado, con alternativas para ambos, y que se decidió en el tramo final con un gol de Marco Estraviz. Álex Durán, a falta de unos segundos, puso el picante y apretó el marcador, pero el triunfo y el objetivo ya estaban asegurados. Los pupilos de Toochy González y Pachi Fernández son, y seguirán siendo, de Segunda B.