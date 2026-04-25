5-6 | César Carballeira rescata al Liceo de sí mismo en Lleida

Bailó sobre el alambre el Liceo en las tablas del Onze de Setembre, pero salió con vida en el último instante (5-6). El cuadro coruñés, muy desdibujado atrás en la primera parte, cayó en la trampa de un Lleida al que no se le notó el cambio de entrenador (David Carrasco se sentó en el banquillo tras la repentina salida de Edu Amat esta semana) y se vio obligado a remar y remontar, tras ir a rebufo todo el partido. El segundo periodo, más calculado y menos eléctrico, fue favorable a los intereses de un equipo con madera de campeón que debe puntuar en la última jornada en casa, ante el Alcoi, para sellar la primera plaza de la clasificación regular antes de la fase por el título.

Del desastre al éxtasis

El primer acto fue vibrante y estuvo lleno de alternativas. La moneda giraba en el aire, cerca de caer para cualquier lado, y la fortuna sonrió a los locales. La zaga verdiblanca dejó avanzar a Fabri Ciocale, que se coló por el medio y sorprendió a Blai Roca con un lanzamiento duro (1-0). El argentino, con siete campañas en A Coruña a sus espaldas, no celebró el gol por respeto, pero el daño ya estaba hecho. La reacción coruñesa, sin embargo, no se hizo de rogar. Nil Cervera armó el stick desde su propio campo y, con cierta colaboración de la defensa catalana, envió un misil que burló la resistencia de Javi Sánchez y terminó besando la red.

Con el 1-1, el choque entró en suspensión. Fue una calma tensa, como si los dos conjuntos estuviesen recargando sus baterías antes de volver a atacar. Jacobo Copa y Arnau Xaus probaron suerte, pero fue el Lleida el que encontró el acierto. En otra desconexión defensiva del Liceo, Martí Gabarró se plantó delante de Roca sin oposición y picó la bola por encima del portero visitante (2-1). Juan Copa paró el tiempo para hacer correcciones, pero fue peor el remedio que la enfermedad. En un minuto para olvidar, el 19, de nuevo Gabrarró y Nico Ojeda hicieron sangre en la debilidad liceísta con un chut lejano y una bola cruzada. 4-1 y se mascaba la tragedia.

El Lleida se sentía superior, mientras el Liceo se revolvía contra sí mismo intentando deshacerse de la pájara que lo tenía maniatado sobre el parqué catalán. Con todo de cara, Gabarró cometió un error fatal. Vio la tarjeta azul tras una falta sobre Dava y a Xaus no dudó al engañar a Javi Sánchez en la directa y recortar distancias (4-2). En superioridad, el cuadro verdiblanco se creció. Hizo amplia la pista y bailó al conjunto local, hasta que Nuno Paiva y Dava Torres igualaron la contienda (4-4).

La posesión como seguro

La segunda parte empezó con un fallo de Badía a puerta vacía, pero el Liceo pronto se hizo con el control para bajar las pulsaciones. El plan verdiblanco funcionó durante diez minutos, hasta que la décima falta envió a Martí Gabarró al punto de bola directa. No falló el artillero catalán, que transformó el quinto y volvió a empinar el camino colegial (5-4).

Nubes negras sobre el cielo coruñés. Tombita no aprovechó un servicio de Paiva y el Lleida prefirió conservar. El combinado de Juan Copa templó los nervios, sin prisas, y asumió otra vez el mando para intentar buscar la igualada. Encontró el premio a falta de cinco minutos, en el enésimo disparo lejano de Nil Cervera (5-5).

El capitán se cargó el equipo a la espalda. No le tembló el pulso para probar a Javi Sánchez en un par de ocasiones y, a un minuto del final, jugó por detrás de la portería, burló y asistió a un Carballeira muy solo que clavó la bola en la escuadra. Otra vez los de siempre. Dava y César. César y Dava. Los Zipi y Zape verdiblancos al rescate del equipo.