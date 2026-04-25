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Voleibol

El CV Ciudad de A Coruña asciende a la Superliga Femenina 2

Pierde frente al Sant Just, pero el resultado entre el Rivas y el Tenerife clasificó a los dos equipos para semifinales

Los cuatro semifinalistas son matemáticamente equipos de categoría superior

Las jugadoras del CV Ciudad de A Coruña celebran un punto en el Barrio de las Flores.

Las jugadoras del CV Ciudad de A Coruña celebran un punto en el Barrio de las Flores. / CASTELEIRO

Sara Gallego

A Coruña

El CV Ciudad de A Coruña ya es equipo de Superliga Femenina 2. Después de una temporada excelsa, en la que cosechó 20 triunfos en 22 encuentros en la fase regular de la Primera División, asegura su plaza en el segundo peldaño del voleibol nacional tras superar la fase de grupos del play off en primera posición. Hizo los deberes en la jornada inaugural, con dos victorias muy trabajadas frente al Tenerife (3-0) y al Rivas (3-1) y, pese a pinchar el sábado por la mañana ante un Sant Just necesitado de puntos (3-1), el 3-2 entre madrileñas y canarias garantizó el billete a la gloria de las coruñesas y las catalanas. El próximo curso, por tanto, habrá derbi local en la segunda categoría entre la escuadra de Charly Suárez y el Zalaeta, consagrado con más de una década consecutiva en la competición.

Un duelo a cara de perro

El Sant Just tenía que ganar para estar en la Superliga Femenina 2. Y esa agresividad fue determinante para doblegar a un Ciudad de A Coruña que compitió, incluso soñó con el pleno de victorias, pero se quedó a medio camino. El primer set fue local. De nuevo, igual que ante el Tenerife, el cuadro de Charly Suárez comenzó enchufado. La pista y la afición remaron a favor en un periodo que se decidió en los instantes finales, 22-25. Otra vez la igualdad como hilo conductor del partido. La tónica se mantuvo durante los tres siguientes actos, pero la balanza se decantó de lado catalán.

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El Ciudad de A Coruña defiende un ataque del Sant Just. / CASTELEIRO

En el segundo, el Sant Just pisó el acelerador y resolvió con solvencia, 25-19, para equilibrar el luminoso (1-1). A partir de ahí, con más urgencia y confianza, finiquitó el encuentro sin fisuras (25-20 y 25-19). Pero dio igual. El ajustado marcador entre el Rivas y el Tenerife hizo que las madrileñas solo pudiesen sumar dos puntos, en vez de tres, y, por tanto, dejó a las coruñesas y las catalanas como semifinalistas, con seis. Clasificadas y ascendidas. A disfrutar y celebrar.

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