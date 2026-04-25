Leyma-Gipuzkoa: La reválida de la esperanza

El Leyma Coruña da carpetazo este domingo (12.30 horas, LaLiga Plus) a su periplo en la liga regular en el Coliseum con la esperanza de que los dos resultados propios y los tres ajenos le impidan volver a ver a su afición hasta la temporada que viene, ya en la Liga ACB. El conjunto naranja vislumbra ya el final de un camino en el que lo ha dado todo desde que aquel salto inicial en el Amenabar Arena a comienzos del otoño. 32 jornadas después, se vuelve a ver las caras con un Gipuzkoa que pasó de las dudas de inicio de curso a la contundencia de la segunda mitad de temporada. Los de Carlos Marco, que gestionan los nervios a flor de piel con la satisfacción de haber regresado a la senda triunfal frente al Menorca, se miden a los de un ex como Sergio García, que serán jueces y verdugos en el desenlace del ascenso directo mientras, por su parte, tratan de asegurarse una posición de privilegio en el play off.

Quince partidos y solo una derrota, la que le impide depender de sí mismo para subir de forma directa, completan un bagaje casi perfecto del Leyma Coruña esta temporada en el Coliseum. Queda un reto más para, además de continuar con la recuperación de sensaciones, meter presión en la final ajena que el Obradoiro disputa ante el Estudiantes este domingo por la tarde (18.15 horas) en el Fontes do Sar. Los naranjas solo pueden controlar lo que está en su mano: imponerse su juego y su ritmo a un Gipuzkoa que no es moco de pavo y repetir, la semana que viene, en Palma.

Carles Marco tiene a todos disponibles tras una semana en la que, reconoció, la plantilla está más cargada. Las piernas pesan tras afrontar tres partidos en apenas siete días. También, por la relevancia que cobra cada ataque, cada defensa y cada lucha por el rebote a estas alturas del campeonato. Ante el Menorca, el equipo comenzó a dar señas de mejoría a través de lo colectivo. El Leyma se encomienda, de nuevo, a Caio Pacheco como líder espiritual y a Dídac Cuevas como el capataz encargado de repartir esas asistencias necesarias para encontrar soluciones en las posesiones en estático.

Hay margen de mejora en un juego interior en el que se sigue notando la ausencia de Radoncic y en el que los cincos no han conseguido recuperar el impacto del inicio del curso. Entre semana dominaron la pintura en el apartado reboteador, pero se quedaron escasos de cifras en tiros y segundas opciones.

La mejoría de Gipuzkoa

"Es el equipo de la liga con más mejora desde que nos encontramos en la primera vuelta", destacó un Carles Marco que es plenamente consciente de las amenazas que le puede plantear Gipuzkoa en la pista del Coliseum. En la jornada inaugural de la temporada, los donostiarras sucumbieron ante el ritmo vertiginoso de un Leyma que supo encajar de inmediato las piezas de una plantilla reconstruida de cero. Ahora, se han convertido en un equipo muy potente gracias a su juego interior. Tanor Ngom, con sus 2,18 metros de estatura, Javi Nicolau y Giorgi Korsantia serán un quebradero de cabeza en la pintura mientras otros, como Jalen Tate, Manex Ansorregi o el exnaranja Gaizka Maiza aparecen como bazas exteriores.

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A las virtudes individuales del Gipuzkoa se suma el factor de la defensa en zona, una kriptonita que ya han aprovechado varios rivales en los últimos tiempos. Le salió bien a Fuenlabrada y Menorca llegó a crear serios problemas en la primera parte. Toca sobreponerse, elaborar con criterio y apelar a la versión más aguerrida para despedir la fase regular en el Coliseum con un triunfo y con la ilusión de que, el próximo encuentro ante la familia naranja sea, de nuevo, en la máxima categoría.