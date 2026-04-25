Mateo García cosecha éxitos en la Copa del Mundo de Ibiza

Fin de semana muy completo para Mateo García en la Copa del Mundo de aguas abiertas de Ibiza, muy condicionada por el oleaje y las condiciones adversas del mar. El nadador del CN Arteixo fue 21º en la prueba de 10 kilómetros del viernes, en la que se colgó la medalla de plata nacional al ser el segundo español mejor clasificado. Ayer, en la competición corta de 3K knockout sprint, se quedó a las puertas de disputar la final, pero se coronó campeón de España al ser el nadador local con la marca más rápida.

Paula Rodríguez, Mateo García y Paula Otero posan en Ibiza. / CN Arteixo

Las cosas no fueron tan bien para Paula Otero, especialista en el 3K, que no llegó ni siquiera a meterse en las semifinales. El viernes, en la distancia larga, fue decimoséptima en la clasifcación general y cuarta en la española. Tanto García como Otero vuelven al agua el domingo, en la distancia intermedia de 5 kilómetros, como broche final a una nueva convocatoria de los representantes del club arteixán con la selección española.

Paula Rodríguez, por su parte, cumplió en su debut en categoría absoluta. Terminó el knockout entre las ocho primeras clasificadas de su grupo de edad, pero no pudo pasar de la primera ronda.