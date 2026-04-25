Balonmano
El OAR apura sus opciones de jugar la fase de ascenso ante el colista
El Culleredo cierra la temporada con una derrota ante el Lanzarote
El Attica 21 Hotels OAR Coruña visita este domingo a mediodía (12.00 horas) la pista del Alcobendas. Es un duelo entre la ilusión y el infortunio. Los coruñeses, que solo llevan un triunfo desde mediados de febrero, apuran en las tres últimas jornadas de liga sus opciones de meterse en la fase de ascenso. Para soñar con la Liga Asobal es indispensable recuperar la versión más competitiva y aguerrida y, sobre todo, salir triunfal ante el rival más endeble de toda la competición. El Alcobendas, colista y ya descendido a Primera Estatal, solo tiene cinco puntos en su casillero: dos victorias y un empate en 27 partidos. Ganar es obligatorio para seguir soñando en grande.
El Club Balonmán Culleredo, por su parte, concluyó de forma amarga su temporada en Primera Estatal. Perdió (27-32) en Tarrío contra el Lanzarote. Acaba la liga décimo con once triunfos en su bolsillo.
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