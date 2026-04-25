Victoria del Marineda y empate del Dominicos en un sábado desafortunado

Tarde amarga la del 25 de abril para el hockey sobre patines coruñés. De los equipos de OK Plata y Bronce, solo el Marineda y el Dominicos lograron puntuar, mientras que el resto contó sus partidos por derrotas.

En la segunda categoría femenina, el Marineda se acerca a la meta del ascenso. Goleó al Gatikako en Elviña (8-1) con un hat-trick de Ale Martín, un doblete de Cony Urbina y los tantos de Alba Garrote, Efe Muñoz y Celia Pinacho. El conjunto de Nelson Obelleiro pisa el acelerador en el sprint final de la competición, pese a que su inmediato competidor, el Raxoi, no le dio tregua y apabulló a un débil Resa Cambre en Santiago (9-0).

En la liga masculina hubo cal y arena para Compañía y Dominicos. El cuadro de Álex Canosa volvió goleado de Manlleu (6-2), en un duelo en el que se vio superado por su rival desde el inicio y maquilló en los últimos compases. La escuadra de Pablo Togores, en cambio, firmó las tablas en Monte Alto contra el Lloret en un encuentro equilibrado (2-2).

Cruz también en la OK Bronce

Un peldaño por debajo, en Bronce, el Liceo B compitió hasta el final en la pista del Patinalón, pero regresó de vacío (4-3). El CH Oleiros, en cambio, fue vapuleado por un Ordes superior que estuvo muy acertado desde el principio (1-11).