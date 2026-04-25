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Hockey sobre patines

Victoria del Marineda y empate del Dominicos en un sábado desafortunado

Compañía de María, Resa Cambre, Liceo B y CH Oleiros perdieron sus respectivos encuentros

Los jugadores del Dominicos celebran un tanto en Monte Alto ante el Lloret.

Los jugadores del Dominicos celebran un tanto en Monte Alto ante el Lloret. / CASTELEIRO

Sara Gallego

A Coruña

Tarde amarga la del 25 de abril para el hockey sobre patines coruñés. De los equipos de OK Plata y Bronce, solo el Marineda y el Dominicos lograron puntuar, mientras que el resto contó sus partidos por derrotas.

En la segunda categoría femenina, el Marineda se acerca a la meta del ascenso. Goleó al Gatikako en Elviña (8-1) con un hat-trick de Ale Martín, un doblete de Cony Urbina y los tantos de Alba Garrote, Efe Muñoz y Celia Pinacho. El conjunto de Nelson Obelleiro pisa el acelerador en el sprint final de la competición, pese a que su inmediato competidor, el Raxoi, no le dio tregua y apabulló a un débil Resa Cambre en Santiago (9-0).

En la liga masculina hubo cal y arena para Compañía y Dominicos. El cuadro de Álex Canosa volvió goleado de Manlleu (6-2), en un duelo en el que se vio superado por su rival desde el inicio y maquilló en los últimos compases. La escuadra de Pablo Togores, en cambio, firmó las tablas en Monte Alto contra el Lloret en un encuentro equilibrado (2-2).

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Cruz también en la OK Bronce

Un peldaño por debajo, en Bronce, el Liceo B compitió hasta el final en la pista del Patinalón, pero regresó de vacío (4-3). El CH Oleiros, en cambio, fue vapuleado por un Ordes superior que estuvo muy acertado desde el principio (1-11).

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