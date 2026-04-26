0-3 | El CV Ciudad de A Coruña cae ante el Mallorca con orgullo y el objetivo cumplido

Llegó el CV Ciudad de A Coruña al último partido de la fase de ascenso con los deberes más que hechos. Después de arrasar en la fase regular de la Primera División, certificó el salto a la Superliga Femenina 2 por la vía rápida en el play off celebrado en A Coruña este fin de semana, tras clasificarse para las semifinales en una fase de grupos en la que cosechó dos victorias (Tenerife y Rivas) y una única derrota (Sant Just). En la penúltima ronda, hizo un esfuerzo titánico por doblegar a un CV Esplugues que se puso 2-0 y terminó besando la lona en un heroico 2-3.

Solo quedaba el Mallorca para poner la guinda. El gran favorito. Y las coruñesas dieron la cara. Con Sofía Quintero, una de sus jugadoras más determinantes, ausente por lesión, las pupilas de Charly Suárez salieron al Barrio de las Flores a ganar el partido. Y por esfuerzo desde luego que no fue. Perdió 0-3, pero puso en serios aprietos al combinado balear durante muchos minutos. El primer set (20-25) y, sobre todo, el segundo (23-25) exigieron lo máximo de las visitantes, quienes, finalmente, se impusieron en el tercero con más holgura (19-25) para cerrar la competición.