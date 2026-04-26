Voleibol
0-3 | El CV Ciudad de A Coruña cae ante el Mallorca con orgullo y el objetivo cumplido
El cuadro de Charly Suárez compite, pero no puede ante el gran favorito
Derrota sin consecuencias, porque ya había cerrado el ascenso al clasificarse para las semifinales
Llegó el CV Ciudad de A Coruña al último partido de la fase de ascenso con los deberes más que hechos. Después de arrasar en la fase regular de la Primera División, certificó el salto a la Superliga Femenina 2 por la vía rápida en el play off celebrado en A Coruña este fin de semana, tras clasificarse para las semifinales en una fase de grupos en la que cosechó dos victorias (Tenerife y Rivas) y una única derrota (Sant Just). En la penúltima ronda, hizo un esfuerzo titánico por doblegar a un CV Esplugues que se puso 2-0 y terminó besando la lona en un heroico 2-3.
Solo quedaba el Mallorca para poner la guinda. El gran favorito. Y las coruñesas dieron la cara. Con Sofía Quintero, una de sus jugadoras más determinantes, ausente por lesión, las pupilas de Charly Suárez salieron al Barrio de las Flores a ganar el partido. Y por esfuerzo desde luego que no fue. Perdió 0-3, pero puso en serios aprietos al combinado balear durante muchos minutos. El primer set (20-25) y, sobre todo, el segundo (23-25) exigieron lo máximo de las visitantes, quienes, finalmente, se impusieron en el tercero con más holgura (19-25) para cerrar la competición.
- La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
- Burgos CF - RC Deportivo, en directo: Sigue la jornada 37 de LaLiga Hypermotion | Barcia entra en el once titular
- Abre la carrera por el gran contrato público de A Coruña, de más de 642 millones: las empresas podrán presentar ofertas a Nostián hasta el 8 de junio
- Así está la clasificación de Segunda División: Jornada clave con el ascenso en juego
- Los restaurantes de A Coruña, sin mesas para el Día de la Madre: 'Llevamos más de un mes y medio llenos
- No habrá pleno de abril en Oleiros: 'Non vou malgastar os cartos públicos pagando asistencias sen sentido
- El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
- Burgos CF - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 37 de LaLiga Hypermotion