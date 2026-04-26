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0-3 | El CV Ciudad de A Coruña cae ante el Mallorca con orgullo y el objetivo cumplido

El cuadro de Charly Suárez compite, pero no puede ante el gran favorito

Derrota sin consecuencias, porque ya había cerrado el ascenso al clasificarse para las semifinales

El CV Ciudad de A Coruña ataca al Mallorca en la final del 'play off'.

El CV Ciudad de A Coruña ataca al Mallorca en la final del 'play off'. / CASTELEIRO

Sara Gallego

A Coruña

Llegó el CV Ciudad de A Coruña al último partido de la fase de ascenso con los deberes más que hechos. Después de arrasar en la fase regular de la Primera División, certificó el salto a la Superliga Femenina 2 por la vía rápida en el play off celebrado en A Coruña este fin de semana, tras clasificarse para las semifinales en una fase de grupos en la que cosechó dos victorias (Tenerife y Rivas) y una única derrota (Sant Just). En la penúltima ronda, hizo un esfuerzo titánico por doblegar a un CV Esplugues que se puso 2-0 y terminó besando la lona en un heroico 2-3.

Solo quedaba el Mallorca para poner la guinda. El gran favorito. Y las coruñesas dieron la cara. Con Sofía Quintero, una de sus jugadoras más determinantes, ausente por lesión, las pupilas de Charly Suárez salieron al Barrio de las Flores a ganar el partido. Y por esfuerzo desde luego que no fue. Perdió 0-3, pero puso en serios aprietos al combinado balear durante muchos minutos. El primer set (20-25) y, sobre todo, el segundo (23-25) exigieron lo máximo de las visitantes, quienes, finalmente, se impusieron en el tercero con más holgura (19-25) para cerrar la competición.

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