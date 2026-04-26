Balonmano | División de Honor Plata
32-34 | El OAR gana en Alcobendas y se niega a dejar ir el ‘play off’
Está a dos puntos de la quinta plaza, la última de la fase de ascenso, a falta de dos jornadas
El Anaitasuna, próximo rival coruñés, marca el corte en la clasificación
Si existe un equipo determinado en el engranaje del deporte coruñés, ese es el Attica 21 OAR. El conjunto de Nando González se resiste a dejar ir el sueño de jugar el play off de ascenso a la Liga Asobal y permanece enganchado a la pelea por la quinta plaza a falta de dos jornadas para el final de la División de Honor Plata.
En la antepenúltima fecha, doblegó al Alcobendas (32-34) en un trabajado triunfo que exigió concentración y esfuerzo del primer al último minuto. No importó que el cuadro madrileño sea el colista, ya descendido. Plantó cara y exprimió a los hombres de González, que se marcharon al descanso por detrás en el marcador (18-19) tras un primer tiempo marcado por el acierto y las alternativas. En la segunda mitad, la escuadra coruñesa dio un paso adelante. Carburó, amparada en el acierto de Sergio Torío, Alberto Roldán y Gabriel Navarro, y caminó hacia la victoria sin terminar de despegarse de su rival. Pero resistió y venció. Sumó de dos.
Restan dos fechas y el OAR está a un triunfo de la fase de ascenso. El Anaitasuna, el conjunto que marca el corte en la quinta plaza, es el próximo rival coruñés (sábado, 2 de mayo, San Francisco Javier) en un duelo a todo o nada para lograr un billete que dé acceso a la pelea hacia la élite. En la última jornada visita al Puerto Sagunto, segundo.
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