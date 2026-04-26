32-34 | El OAR gana en Alcobendas y se niega a dejar ir el ‘play off’

Si existe un equipo determinado en el engranaje del deporte coruñés, ese es el Attica 21 OAR. El conjunto de Nando González se resiste a dejar ir el sueño de jugar el play off de ascenso a la Liga Asobal y permanece enganchado a la pelea por la quinta plaza a falta de dos jornadas para el final de la División de Honor Plata.

En la antepenúltima fecha, doblegó al Alcobendas (32-34) en un trabajado triunfo que exigió concentración y esfuerzo del primer al último minuto. No importó que el cuadro madrileño sea el colista, ya descendido. Plantó cara y exprimió a los hombres de González, que se marcharon al descanso por detrás en el marcador (18-19) tras un primer tiempo marcado por el acierto y las alternativas. En la segunda mitad, la escuadra coruñesa dio un paso adelante. Carburó, amparada en el acierto de Sergio Torío, Alberto Roldán y Gabriel Navarro, y caminó hacia la victoria sin terminar de despegarse de su rival. Pero resistió y venció. Sumó de dos.

Restan dos fechas y el OAR está a un triunfo de la fase de ascenso. El Anaitasuna, el conjunto que marca el corte en la quinta plaza, es el próximo rival coruñés (sábado, 2 de mayo, San Francisco Javier) en un duelo a todo o nada para lograr un billete que dé acceso a la pelea hacia la élite. En la última jornada visita al Puerto Sagunto, segundo.