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Hockey sobre patines

6-2 | Contundente victoria de Compañía B contra el Telecable

RAC

A Coruña

Triunfo solvente del filial de Compañía de María frente al Telecable en la OK Bronce (6-2). El cuadro coruñés impuso su ritmo desde el principio y se marchó al descanso con un cómodo 3-0 que le pavimentaba el camino de cara al segundo tiempo, pero no rebajó ni la intensidad ni el acierto tras el intermedio. Los asturianos maquillaron el luminoso con un conato de reacción el ecuador del periodo, pero la escuadra colegial lo apagó pronto con un par de tantos que sellaron los tres puntos. Marcaron Álex Fuentes, Samuel Pose, Jaime Iglesias, Bruno Bologna y Arón Torrado, en dos ocasiones.

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