92-81 | El Leyma concluye la faena en el Coliseum con una obra maestra

Si este es el último partido del Leyma Coruña en el Coliseum hasta volver a pisar la Liga ACB, o hasta el segundo partido del play off, la parroquia naranja tiene motivos para sentir orgullo y ganas de ver más. El equipo coruñés cerró la temporada en casa con una solvente victoria (92-81) ante un Gipuzkoa al que dominó desde el salto inicial. Un nuevo triunfo coral, el decimoquinto en dieciséis partidos delante de la afición, con el vivero de puntos de Paul Jorgensen y el castigo en la pintura de un redimido Mus Barro, dejó en todo lo alto la moral del equipo y de la grada. Más presión para el Obradoiro y una final menos por ganar.

Entre los aplausos a los exnaranjas Gaizka Maiza y Sergio García y, sobre todo, el homenaje a una leyenda como Álex Hernández, el Coliseum tuvo tiempo de deleitarse en una mañana de domingo con la versión más reconocible de un Leyma que recordó al de inicio de temporada desde el salto. Guillem Jou atacó el aro para abrir la lata, Mus Barro le sacó los colores a Nicolau en el poste y Paul Jorgensen, con un dos más uno entrando a canasta, continuó haciendo sangre. Otro triple de Jou estableció el 10-0 en menos de dos minutos e hizo saltar las alarmas en el equipo vasco.

Aunque Tate rompió la racha, no pudo hacer nada al ver a Pacheco, Diop, Cremo y Thiam elevar la renta con las señas de identidad características. El Leyma reboteó lo mismo que Gipuzkoa, pero pensó mejor sus ataques y tiró con más volumen y, sobre todo, más calidad. Así llegó la máxima renta (17-3), antes de que Ngom, con ciertas carencias lograse rebajar la diferencia al final del primer cuarto (22-10).

Los naranjas disfrutaron moviendo el balón, aprovechando las dudas interiores y las dificultades exteriores de un Gipuzkoa al que le costó defender las diabluras de Caio Pacheco o Dídac Cuevas. Micovic y Jorgensen le ganaron el duelo de triples a Nacho Varela y Barro pareció quebrar el partido por completo con un dos más uno (30-13). Sergio García tocó un par de teclas y Carles Marco reaccionó rápido para tratar conservar la tendencia y coquetear con los 20 puntos de ventaja. El coraje de Varela y la fuerza física de Korsantia amenazaron con bajarla a menos de diez, pero Jacobo Díaz, Cuevas y Thiam, animado por la grada desde la línea de tiros libres, lo evitaron. Jorgensen, con un triple, despejó cualquier duda antes de llegar al descanso (48-33).

Segunda parte

El triple de Paul Jorgensen para abrir boca tras el paso por los vestuarios fue la nota discordante de un tercer cuarto que llevó la firma de Mus Barro. El pívot senegalés se tomó como personal su particular duelo de mastodontes con Tanor Ngom y Korsantia. Y se llevó el gato al agua con un repertorio de recursos bajo el aro (59-42) antes de marcharse al banquillo en el ecuador del cuarto.

Joe Cremo intenta un aro pasado ante Tanor Ngom. / Casteleiro

La reacción que Hanzlik y Ansorregi intentaron liderar quedó rápidamente sofocada con los tiros libres de Thiam y Cremo y un triple de Brnovic que estableció el anhelado 68-48. Gipuzkoa se entornó con un tiempo muerto en el que Tate tomó el mando. Nicolau y Ngom le hicieron los coros, pero el partido ya parecía sentenciado (75-55).

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Los naranjas sestearon en un inicio de último cuarto más errático de lo normal. Motos, Hanzlik y Nicolau olieron la sangre y un tiempo muerto de Carles Marco no impidió que Gipuzkoa rebajase después de media hora la diferencia de dos dígitos (78-70). Arrimó el hombro el Coliseum para espantar fantasmas en los últimos cinco minutos. Escaseó el acierto, pero no la garra para defender con ahínco y conservar gota a gota, rebote a rebote y tiro libre a tiro libre, una renta suficiente para no lamentarse al final. Un triple de Jacobo Díaz a tres minutos de la conclusión encarriló por completo el triunfo (86-72). Los vascos apretaron hasta el 92-81 que imperó sobre la bocina, pero la victoria ya era naranja. Bombo, palmadas y unión de un equipo y una afición que lucharon con orgullo durante 31 finales. Solo queda Palma.