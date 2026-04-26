La élite del kárate mundial se hace notar en el Palacio de Riazor

A Coruña se convirtió este fin de semana en el centro de las miradas del mundo de las artes marciales con motivo de la parada de las Karate 1-Series A en el Palacio de los Deportes de Riazor. Más de un millar de competidores de 85 nacionalidades se dieron cita sobre un tatami.

La delegación española consiguió cinco preseas. Obtuvo dos bronces en las competiciones de kata por equipos, masculina y femenina. En kumite, Insaf Jebari Bentama-Serroukh consiguió la plata en -50 kilos, mientras que Iosune Urra, en -61 kilos, y Julia Just, en -68, se aseguraron sendos bronces.

Otros resultados

Turquía y Portugal se impusieron con sus equipos en los katas colectivos. Los japoneses Sena Monoi, en la competición masculina, y Sasara Eguchi, en la femenina, se quedaron con los oros en la competición individual.

Noticias relacionadas

En kumite masculino se impusieron Giovani Felipin (Brasil), Rubén Darío Henao (Colombia), Hiroki Araki (Japón), Illia Hrynenko (Ucrania) y Dinmukhamed Aidarbek (Kazajistán). En la femenina se alzaron triunfales Fatma Uygur (Turquía), Behije Mustafa (Kosovo), Anna Rodina (atleta independiente neutral), Oleksandra Hulavska (Ucrania) y Nur Temizel (Turquía).