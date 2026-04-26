Paula Otero y Mateo García se despiden de Ibiza desde el podio

Fin de fiesta feliz para Paula Otero y Mateo García en la Copa del Mundo de aguas abiertas disputada este fin de semana en Ibiza. Los nadadores del CN Arteixo se despidieron de la competición desde el top 3 de la prueba de 5 kilómetros.

Paula Otero obtuvo, por fin, la recompensa a su esfuerzo de los últimos días con una tercera posición en la prueba femenina, segunda en la nacional por ser la española mejor clasificada tras Candela Sánchez, la ganadora.

Noticias relacionadas

Mateo García, por su parte, fue séptimo en la tabla general, pero completó su colección de medallas con un oro al ser el nadador más rápido de España.