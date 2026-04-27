Las coruñesas Inés Losada, Lucía Varela y Jimena Fernández, en la lista de España para preparar la Liga Europea de voleibol

La selección femenina de voleibol tendrá acento coruñés. Pascual Saurín facilitó este lunes la convocatoria de las 16 jugadoras con las que preparará la disputa de la próxima Liga Europea. Entre ellas, estarán tres representantes de A Coruña: las experimentadas Lucía Varela y Jimena Fernández Gayoso y la joven Inés Losada.

Varela y Jiménez, que militan en la liga alemana (una en el Allianz Sttutgat y otra en el VC Wiesbaden, respectivamente), formaron parte el pasado verano de la histórica plantilla nacional que logró el primer triunfo español en un Mundial, frente a Bulgaria (3-1). Losada, por su parte, despuntó el curso pasado en el las filas del Zalaeta y despegó hasta el baloncesto universitario de Estados Unidos, donde juega actualmente (Colorado). El pasado mes de julio disputó el Mundial Sub 19 con España, por lo que su presencia en las listas internacionales no es novedosa. Lucía Prol y Carolina Camino completan la delegación gallega en el vestuario.

La selección española de voleibol durante un partido. / RFEVB

Rodaje antes de la gran cita

El equipo nacional iniciará su concentración el domingo 10 de mayo en el CAR de Los Alcázares (Murcia) y tendrá su primera prueba de fuego el fin de semana posterior, cuando se desplace a Toulouse (Francia) para medirse por partida doble a la selección gala.

España debutará en la Liga Europea en Gorazde (Bosnia) el próximo 5 de junio contra la selección anfitriona y al, día siguiente, se medirá a Kosovo. El combinado de Saurín jugará en Alicante contra Macedonia (12 de junio) y Azerbaiyán (14 de junio) y terminará la fase de grupos del torneo continental en Kópavogur (Islandia) el 20 y 21 de junio contra Finlandia e Islandia.