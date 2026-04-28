Arde el ascenso a la ACB: las cuentas del Leyma Coruña para subir directo frente al Fibwi Palma

El Leyma Básquet Coruña vive su última semana de competición regular en la Primera FEB entre las cábalas y la esperanza. Tras un mes de abril negativo, en el que los tropiezos frente al Obradoiro y el Fuenlabrada complicaron sus opciones de ascenso directo pese a haber hecho una liga casi inmaculada, la derrota del cuadro de Diego Epifanio en Burgos ante el Tizona reavivó sus posibilidades de alcanzar la élite por la vía rápida. Ahora, cuando al conjunto naranja le queda tan solo una vida sobre la pista, hace cálculos más allá de su propio ombligo para soñar con el regreso al olimpo del baloncesto español.

Las matemáticas son sencillas: para subir este fin de semana, debe doblegar al Fibwi Palma (domingo, 18.00 horas) y esperar que el Obradoiro caiga frente al Grupo Alega Cantabria (sábado, 19.00 horas). La diferencia horaria entre un partido y otro añadirá o restará presión sobre los hombros de los jugadores naranjas, pues saltarán a la cancha conscientes del resultado de su principal oponente en la lucha por la primera plaza. Si los compostelanos venciesen en el Vicente Trueba, la escuadra coruñesa todavía tendría una bala en la recámara, ya que los picheleiros se miden en la última jornada al Guipuzkoa. El Leyma, que descansa, tendrá que esperar un favor del combinado de Sergio García a través de la pantalla para evitar el play off, siempre y cuando imponga su ley este domingo en territorio balear.

Cremo trata de defender un ataque de Westermann en el Leyma-Obradoiro del Coliseum. / CASTELEIRO

Vencer y esperar

Lo primero y más importante para el conjunto naranja es ganar su partido. La tarea, a priori, no debería ser demasiado ardua: Palma vive instaurado en la zona baja, pelea por la permanencia y acumula 12 jornadas consecutivas sin vencer. Su último triunfo se remonta al 8 de febrero, contra el Melilla. En su pabellón, eso sí, ha sumado seis de las nueve victorias totales que lucen en su casillero (Zamora, COB, Tizona, Palmer y Estudiantes, además del citado Melilla). En la primera vuelta, en el Coliseum, el Leyma cerró la primera vuelta con su décimo quinto triunfo ante los baleares (94-72), en uno de los partidos más espectaculares de la temporada y con un gran acierto desde el perímetro y la línea de 4,60.

Casi 24 horas antes, Obradoiro tampoco puede fallar a domicilio contra el Cantabria. La escuadra de Diego Epifanio, reforzada en lo deportivo y lo moral tras un brillante triunfo en la pasada jornada frente al Estudiantes (89-79), aterriza en Torrelavega consciente de que tiene el camino corto hacia la ACB en sus manos. Con Barcello y Brito más inspirados que nunca, los picheleiros visitan a un rival que ya no se juega nada, sin opciones de play off. Aun así, los hombres de Lolo Encinas fueron de los pocos que consiguieron asaltar el Fontes do Sar en la primera vuelta (82-87), frente a un Obradoiro todavía verde.