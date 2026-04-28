Tres de cuatro: los precedentes avalan a Maristas contra el GEiEG

No es una rivalidad longeva, ni histórica, pero, desde hace unas semanas, es la más importante de la trayectoria deportiva de Maristas. El cuadro de Fer Buendía se enfrenta este sábado al GEiEG (16.30 horas) en la ida de la final por el ascenso a la Liga Challenge, una eliminatoria en la que el pasado juega a su favor: de los cuatro choques directos en los que se han medido, el cuadro coruñés se ha impuesto en tres y solo ha concedido una derrota.

Maristas y GEiEG apenas han coincidido. En Galicia y Cataluña, dos extremos opuestos de la península ibérica, solo han compartido dos temporadas en el mismo grupo de la Liga Femenina 2: la pasada (2024-25) y la anterior (2024-23). En el primer curso en común, la escuadra colegial se llevó los dos partidos. Ganó con solvencia en Girona en la segunda jornada (51-72) y volvió a vencer en A Coruña, aunque en un encuentro más igualado (75-68). Marta Vulovic, Sendy Basáez, Julia Razo y Andrea Pérez, Porri, fueron las protagonistas en ambas contiendas para el equipo de Buendía, mientras que para las catalanas destacaron Julia Fernández y Alba Coma, dos de sus jugadoras insignia.

GEiEG tuvo que esperar hasta la siguiente campaña para superar al equipo coruñés, pero a la tercera fue la vencida. Ganó el año pasado en A Coruña, también en la jornada dos, con un 61-72 que volvieron a liderar Coma y Fernández, con la inestimable colaboración de Marina Melero. El cuadro colegial no tardó en vengarse y se impuso en la segunda vuelta en Cataluña por 64-71. Porri brilló con 19 puntos, junto a Nia Daniel y Nevena Dimitrijevic.

Basáez, con el balón, y Vulovic atacan el aro del GEiEG defendido por Julia Fernández y Alba Riera. / Iago Lopez

Proyectos continuistas

«Mis compañeras dicen que es un equipo muy duro y físico, que juega al contacto, que presiona todo el rato la pelota y cuenta con varias jugadoras con mucha experiencia, llevan tiempo jugando juntas», afirmaba Sofía Arcos en LA OPINIÓN la semana pasada. No le falta razón a la malagueña. El proyecto gerundense está más que consolidado y mantiene ensambladas a todas las piezas de su plantilla desde hace años. La incorporación más reciente fue Mar Carbo, que llegó el año pasado y ya jugó frente a las coruñesas.

Maristas, por su parte, ha cambiado más con respecto al último cara a cara. La escuadra colegial se despidió en el mercado estival de Solo Amusan, Nia Daniel, Marina Feijoo, Laura Cervelo, Carlota Velasco, Lorena Lorenzo y Sofía Bra e incorporó a Sofía Arcos, Brenda Fontana y Josefina Zeballos, que han aportado aire fresco al vestuario.

Nuevo formato

La Liga Femenina 2 estrena sistema de ascenso. Por primera vez, los dos líderes de los grupos A y B se miden entre sí en una final de campeones que decide el primero de los billetes a la Liga Challenge por la vía rápida. El que gane, toca la gloria. El que pierde, gana una reválida en las semifinales del play off en el que compiten el resto de escuadras clasificadas para la fase.

Maristas fue el flamante ganador del Grupo B, con 23 victorias (récord del club en la Liga Femenina 2). Solo hincó la rodilla frente al Ibaizábal, el Abda Sanfer y el Cortegada, en un curso excelso en el que prácticamente comandó la tabla de inicio a fin.

El GEiEG tuvo que esperar a la última jornada para aclarar su futuro. Acabó segundo en el Grupo A, por detrás del Segle XXI (que no puede subir por ser una entidad de formación vinculada a las federaciones española y catalana), con 20 de 26 triunfos posibles en su casillero. El Alcorcón y el Claret calcaron sus resultados, pero el basquetaverage favoreció a las gerundenses en el triple empate tras una recta final de infarto.

La lucha por el ascenso arranca este sábado en Girona (16.30 horas) y se decide en A Coruña ocho días después, el día 9 (17.00 horas).