La gallega Ester Navarrete, preseleccionada para el Campeonato de Europa de Atletismo en Birmingham

La distancia de Filípides está de rigurosa moda. Apenas dos días después de los sobrehumanos récords del mundo de Maratón registrados en Londres, la Real Federación Española de Atletismo acaba de anunciar a su preselección para el Campeonato de Europa que el propio Reino Unido acogerá, del 11 al 16 de agosto, en Birmingham. En ella figura de nuevo Ester Navarrete Santana (Vigo, 1990) quien aspira a repetir el éxito de su debut en esta cita hace dos años. En Roma 2024 logró el bronce por equipos en la Media Maratón en su primer gran certamen internacional absoluto. Dos meses después cumplía su sueño de convertirse en olímpica, ya en los 42.195 metros, en un recorrido por París que finalizó en el Palacio de Versalles.

Un debut soñado por un recorrido histórico

En un circuito con salida desde el Foro Romano y con paso por la Piazza Venezia, Piazza Argentina (donde fue asesinado Julio César), Piazza Navona o el Castillo de San’t Angello; la gallega fue de menos a más por el característico adoquinado de las calzadas romanas, especialmente en el tramo cercano al río Tiber.

Navarrete, segunda por la derecha, celebra la medalla de España a la conclusión de la carrera. Ala izquierda, Navarrete, durante los últimos metros de carrera. / EFE / RFEA

A su llegada al Foro Itálico logró reducir distancias con las francesas y ya en el Estadio Olímpico paró el crono en 1:11:08 horas, siendo la 13ª clasificada. Una sensacional posición que permitía acompañar a británicas y alemanas en el podio.

Resto de la selección para el Europeo

Si hace dos años la distancia se reducía a la mitad ante la coincidencia en el calendario con los Juegos Olímpicos, en esta ocasión recupera el formato habitual de la maratón. El combinado femenino español está liderado por la actual campeona de Europa, Fátima Azahaara Ouhaddou (2:24:05), que este año se ha proclamado campeona de España de media maratón en Mérida. Junto a ella estará la campeona de España de la distancia, Carolina Robles, segunda mejor debutante de la historia del atletismo patrio.

Las acompañará la poseedora de la segunda mejor marca española de la historia, la madrileña Laura Luengo (2:22.31), que buscará repetir el buen papel realizado en el Mundial de Tokio, donde logró la undécima posición.

También estarán presentes otras dos atletas consolidadas en el ránking histórico español de la distancia: Meritxell Soler (2:23:49), tercera española de todos los tiempos y olímpica en maratón en París 2024. Junto a esta formación, Navarrete ya se colgó el oro por equipos en el Campeonato de Europa en Ruta de Bruselas.

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En los hombres han sido preseleccionados Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa, Jorge González, Nassim Hassaous y Carlos Mayo. Ambas pruebas se disputarán el domingo 16 de agosto, con salida de los hombres a las 8:30h y de las mujeres a las 9:10h (hora española, una hora más que en Birmingham).