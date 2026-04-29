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Hockey sobre patines | OK Liga

Las cuentas del Liceo en la última jornada de la OK Liga

El conjunto colegial despide la fase regular en casa contra el Alcoi | Necesita puntuar para asegurar la primera plaza y medirse al Lleida en cuartos de final del 'play off'

Bruno Saavedra pugna por una bola en el Liceo-Alcoi de cuartos de final de la Copa del Rey.

Bruno Saavedra pugna por una bola en el Liceo-Alcoi de cuartos de final de la Copa del Rey. / David Valiente

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Liceo ya va línea de meta y, por primera vez en muchos años, no tiene a ningún otro competidor en su horizonte que le deje sin opciones de asegurarse el simbólico honor de ser el primer clasificado en la fase regular de la OK Liga. Los colegiales reciben este viernes (19.15 horas) en el Palacio de los Deportes de Riazor al Alcoi para cerrar por todo lo alto la primera etapa de la competición y adentrarse, de inmediato, en la lucha real por el título.

Los colegiales llegan a esta última parada como líderes en solitario con 59 puntos. Tienen un balance de 18 victorias, 5 empates y tan solo 2 derrotas, que da fe de la regularidad y la constancia del proyecto. Por el camino, ya levantó la Copa del Rey y certificó su presencia en la final a ocho de la Champions, que intentará conquistar la semana que viene en Coimbra. Sin embargo, todavía no tiene asegurada su condición de primer clasificado y, a priori, unos emparejamientos más asequibles en el play off. El Barça marcha segundo con 57 puntos en su casillero y todavía puede arrebatarle la posición de honor. El Igualada, tercero con 56 unidades, también tiene posibilidades matemáticas. Eso sí, la pelota está en el tejado del Liceo.

Asegurar el liderato

El equipo verdiblanco depende de sí mismo para conservar el primer puesto en la tabla al término de la última jornada. Le vale puntuar, ya sea con una victoria o un empate, para asegurar matemáticamente el liderato. Quedaría fuera del alcance del Igualada y, aunque firmase las tablas y el Barça le alcanzase a puntos, el doble triunfo en los clásicos de esta campaña (3-5 en el Palau Blaugrana y 1-0 en el Palacio de Riazor) favorece a los pupilos de Juan Copa.

El Alcoi, que ya no se juega nada al quedarse sin opciones de jugar el play off, obra la machada y vence a los colegiales a domicilio, el abanico de posibilidades se abre para sus inmediatos perseguidores. Al Barça le bastaría ganar al Rivas. El Igualada tendría que vencer su partido ante el Voltregà y esperar tanto un pinchazo de los verdiblancos como de los culés.

El camino en el 'play off'

El Liceo todavía tiene que asegurar el liderato, pero la hoja de ruta hacia el título de la OK Liga está bastante encarrilada en el resto de posiciones. Si confirma la primera posición se medirá en cuartos de final al Lleida. Los ilerdenses ya le dieron muchos problemas en la última jornada (5-6). Vienen de ganar la WSE Cup y tienen en la memoria la eliminatoria de cuartos de final del año pasado, que se saldó a favor del Liceo.

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En caso de ceder y terminar en segunda posición, el emparejamiento de la primera ronda será con el Noia, séptimo en la tabla. Si la carambola de resultados le hace caer al tercer puesto, el rival será el Voltregà. En cualquier caso, el Liceo contará con el factor cancha a favor en la eliminatoria. Si es líder y llega a un hipotético quinto partido en la final, se disputaría en el Palacio de Riazor.

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