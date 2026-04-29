El Liceo busca patrocinador principal para la próxima temporada

El Liceo busca patrocinador principal para hacerse con los derechos de su nombre a partir de la próxima temporada. El club celebró este miércoles en el Club Cámara Noroeste un acto de agradecimiento con las entidades que apoyan el proyecto. La vista está puesta en el futuro a corto, medio y largo plazo. Para garantizar su estatus como potencia mundial del hockey sobre patines, quiere encontrar a nuevo mecenas le ayude a elevar sus ingresos cediéndole el derecho de ponerle su apellido al club más laureado del deporte gallego.

El conjunto verdiblanco es, junto al Barça y al ya descendido Cerdanyola, uno de los tres equipos de la OK Liga que compiten cada jornada sin un patrocinador principal en su nombre oficial. Esta temporada ha salido a la pista como Hockey Club Liceo, después de siete campañas en las que lo hizo como Deportivo Liceo, como fruto del acuerdo entre las insignias del hockey y el fútbol coruñés. Aunque el vínculo entre ambas entidades se amplió el año pasado, los liceístas exploran las opciones de encontrar una nueva fuente de ingresos con la que crecer y mantener sus aspiraciones.

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En el encuentro de este jueves, en el que estuvieron presentes la directiva, los jugadores, el equipo técnico y los principales patrocinadores, el Liceo manifestó su compromiso con ellos y su idea de ofrecer el nombre del equipo a quien quiera poner su sello en él. Es algo que ya hacen otros once rivales en la máxima categoría nacional y más equipos a nivel continental. Quiere seguir esa senda y encontrar un socio, como en el pasado fueron Caixa Galicia, Vodafone o Coinasa, para continuar ofreciendo su versión más competitiva y optar a todos los títulos de la misma manera que lo está haciendo esta campaña.