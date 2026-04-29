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Tú a Riazor y yo a Butarque: el curioso cruce de caminos entre el CRAT y el Leganés

El Deportivo recibe este viernes al equipo madrileño y el sábado, las de Arquitectura Técnica disputan la final de la Copa de la Reina de rugby en el feudo pepinero

Cissé se impone a Villares en el Leganés-Deportivo de la primera vuelta en Butarque.

Cissé se impone a Villares en el Leganés-Deportivo de la primera vuelta en Butarque. / LOF

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Borja Jiménez, Gaku Shibasaki o el betanceiro Dani Rodríguez no son los únicos nexos que el destino ha querido entrelazar a través del deporte entre A Coruña y Leganés. El primer fin de semana de mayo ha querido que los astros se alineen y los dos recintos más importantes de ambas ciudades, el estadio de Riazor y el de Butarque, vivan un particular intercambio de protagonistas e, incluso, de balón.

El Deportivo recibe este viernes (18.30 horas) al Leganés en un duelo en el que los de Antonio Hidalgo quieren continuar con su idilio en casa para seguir firmes en la lucha por el ascenso directo a Primera División. Tras el empate ante el Burgos, marcado por la polémica arbitral en el penalti señalado a Quagliata, el conjunto pepinero desembarca en el feudo blanquiazul inmerso en la pelea por escapar de los puestos de descenso. Marcha decimosexto, con seis puntos de margen sobre la zona de peligro, pero lleva una trayectoria muy irregular desde el inicio de la temporada.

La ilusión del CRAT

Mientras el Leganés juega en A Coruña, su estadio, Butarque se engalana para convertirse durante este fin de semana en el epicentro del rugby español. El recinto, que ya ha acogido partidos de la selección española en el pasado, será el escenario donde se disputarán, este sábado, las finales de la Copa del Rey y de la Reina. En esta última, el CRAT Rialta coruñés aspira a sumar otro título a sus vitrinas.

CRAT BILBAO

Un partido del CRAT en la Copa de la Reina. / Casteleiro

Después de una temporada y media con problemas a nivel competitivo, con malos resultados que llevaron al equipo de Arquitectura Técnica a coquetear con el descenso, sus últimos meses han sido un camino de rosas. Lograron la permanencia en la Liga Iberdrola y, además, accedieron a la pelea por el título al escalar a la cuarta posición de la tabla en la última jornada. En la Copa de la Reina, obró hace dos semanas la machada al eliminar en semifinales a El Salvador, invicto en todas las competiciones hasta ese momento, y hacerse con un hueco en la gran final.

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Este sábado (14.00 horas) saltará al césped de Butarque como teórico local, aunque enfrente tendrá a un equipo madrileño, el Majadahonda. Aunque Leganés y CRAT intercambien campos, la afición coruñesa quiere celebrar los tres puntos en Riazor el viernes y un nuevo trofeo para el rugby de la ciudad pocas horas más tarde.

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