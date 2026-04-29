Rosita Bugiolacchio , capitana del CV Ciudad de A Coruña: "Soy la abuela del equipo, sentí una emoción enorme por mis pequeñas"

"A lo largo de cinco años hemos vivido momentos buenos y malos, años en los que nos salvamos por un set a favor en la última jornada. Llegar a ascender a Superliga 2 ha sido una satisfacción enorme", relata Rosita Bugiolacchio, capitana que ha guiado esta temporada al CV Ciudad de A Coruña hasta celebrar, el pasado fin de semana, el anhelado objetivo de escalar a la segunda categoría del voleibol español. Más que el resultado, ella se queda con el fondo y con la forma. "Soy la abuela del equipo, siempre cuido de mis pequeñas. Sentí una emoción enorme verlas tan ilusionada", se sincera.

"Todavía seguimos con la resaca emocional", reconoce la jugadora italiana. El Ciudad de A Coruña ejerció como anfitrión de la fase final, pero la "esperanza de hacer un buen papel" se mezcló con las exigencias de las rivales. "No sé en la mayoría de los equipos, pero, en la final, nos estábamos enfrentando a jugadoras profesionales", asegura. La diferencia, cree es abismal y refleja el mérito del proyecto. "Nosotras somos profesionales por nuestro estilo de vida, pero el 75% del equipo está formado por niñas que llevan jugando al voleibol desde los siete años en el Calasancias. Han trabajado muchísimo para llegar hasta aquí y son un gran ejemplo para la cantera", pone de manifiesto Bugiolacchio.

Premio al esfuerzo

Más allá de un resultado impecable, un ascenso labrado a fuego lento tras toda una temporada al mando de su grupo en la fase regular, Rosita resalta el esfuerzo que hay detrás. "No cobramos. Cada una ha tenido que encajar su rutina con los entrenamientos. El entrenador nos mencionó el día de la final la cantidad de horas que habíamos entrenado y nos dimos cuenta de lo mucho que nos esforzamos a lo largo del año", relata con orgullo.

La medalla de la fase de ascenso a la Superliga 2. / Gus de la Paz

Esa garra es la que les permitió afrontar con garantías y entereza una fase de ascenso de máxima exigencia física. "Sabíamos que iban a ser tres días muy intensos. Llegas a la final reventada, pero la adrenalina y el compañerismo ha sido nuestro fuerte", asegura. Como ejemplo, se queda con la actitud de sus "niñas". "Una compañera se lesionó durante la fase final y, en el siguiente partido, todas las jugadoras la miraban para decirle 'aquí estamos para luchar por ti'. Eso lo más bonito del deporte", expone.

Presente y futuro

El CV Ciudad de A Coruña todavía disfruta del éxito conquistado hace menos de una semana, pero el futuro inmediato pasa por planificar la temporada que viene, ya, en la Superliga 2. "El club está trabajando desde hace tiempo para competir en una categoría superior, donde el nivel se va a notar. Esta temporada ha sido el momento culmen de un trabajo de remonta tiempo atrás, nos merecemos disfrutarlo", apunta Rosita, que confía en que se mantenga la mayor parte del bloque.

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Ella, no obstante, pide calma a nivel personal. "Me hace falta parar, respirar y pensar en lo que viene. Seguramente, el próximo será otro buen año. Ascender otra vez sería un éxito enorme, pero nosotras queremos competir por merecimiento propio", advierte con ambición.