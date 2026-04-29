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La Xunta entrega las medallas al mérito deportivo de Galicia

La Xunta reconoció ayer en Palexco las trayectorias y los méritos de 51 premiados

Cuadro de honor de las medallas al mérito deportivo de Galicia, ayer, en Palexco.

Cuadro de honor de las medallas al mérito deportivo de Galicia, ayer, en Palexco. / LOC

RAC

A Coruña

Las medallas al mérito deportivo de Galicia tienen desde ayer 51 nuevos propietarios. La Xunta celebró ayer en Palexco la ceremonia de entrega de los nuevos galardones, correspondientes al año pasado, 2025. Se reconocieron las trayectorias y los valores de esfuerzo y respeto de los premiados a lo largo de sus carreras. El presidente, Alfonso Rueda, destacó que todos ellos contribuyeron a hacer de Galicia un referente y forman «parte activa de la construcción de esa Galicia Calidade que todos queremos»

Entre las figuras exaltadas se encontró José Ramón Lete Lata, que fue presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) entre 2016 y 2018 y asumió durante diferentes etapas la gestión de los departamentos de Deportes del Gobierno autonómico. Se reconoció su trayectoria institucional y su labor por el deporte gallego.

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