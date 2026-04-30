Carles Marco: "Sabemos que no dependemos de nosotros, pero estamos preparados para cualquier escenario"

Carles Marco no se aparta de la mentalidad estoicista con la que el Leyma Coruña afronta el tramo final de la temporada y, en concreto, su último partido de la liga regular de Primera FEB, este domingo (18.00 horas) ante el Fibwi Palma, en el que existen opciones matemáticas de ascender a la Liga ACB. "Los jugadores son muy conscientes de todos los escenarios. Sabemos que no dependemos de nosotros y que lo más probable es que tengamos que seguir entrenando y jugando. Estamos preparados para cualquier escenario", advierte el técnico naranja.

El equipo coruñés saltará a la pista en Mallorca casi 24 horas después de que lo haga el Obradoiro en Torrelavega para medirse al Cantabria. Lo hará, además, cruzando la línea de meta antes que sus rivales, que todavía tienen una jornada más por delante, la semana que viene. "Nunca hemos estado descansando en la última jornada. Al principio de temporada [la liga] tampoco podía pensar que se daría esta situación. Lo que depende de nosotros es adaptarnos, no pensar en lo que pueda pasar porque te entra una ansiedad que no sirve de nada", reflexiona. Tampoco se ensaña con la ausencia de un horario unificado en una semana en la que coruñeses y compostelanos podrían cantar el alirón. "Si pierde [el Obradoiro], estaremos preparándonos el sábado en Mallorca", acata. No desvela si verán el duelo de los compostelanos desde el hotel

La mente del técnico del Leyma se centra solo en ganar en Palma, "hacer el mejor partido posible y acabar con buenas sensaciones" la liga regular. Carles Marco no cambia el enfoque, incluso, en la probable situación de que ganen los dos contendientes a la primera plaza y el Leyma tenga que esperar para ver dese el sofá el desenlace en la última jornada. "Descansaremos dos o tres días y volveremos a entrenar, no podemos estar a expensas de lo que suceda", reconoce. No aparta la vista de los play off y una posible final four: "es otra historia totalmente diferente".

La plantilla y el rival

El técnico de Badalona confirmó que tiene a todos sus jugadores disponibles para el último compromiso de la fase recular. "Hubo algunas molestias de la jornada anterior, pero pudimos entrenar sin problemas", asegura. Marco es optimista tras el encuentro contra el Gipuzkoa y exalta el aspecto mental. "Hay momentos con subidas y bajadas. Nosotros los tuvimos, perdimos dos partidos seguidos, pero nos recompusimos y seguimos trabajando. El otro día jugamos unos muy buenos minutos y esperemos seguir en esta línea", apunta.

Enfrente tendrá a un Fibwi Palma en caída libre que puede perder para las dos jornadas que restan a Pedro Bombino, uno de sus jugadores más determinantes. Después de una primera vuelta coqueteando con los puestos de play off, doce derrotas consecutivas les han sumergido en la pugna por no descender. "Es un partido muy difícil, contra un equipo que ha jugado muy bien en la primera vuelta. Ahora no le están saliendo los resultados, pero siempre da la cara y es un equipo muy incómodo", explica.

Noticias relacionadas

Los baleares se juegan la permanencia, pero podrían tenerla asegurada antes del partido, si los resultados de sus rivales directos el sábado les favorecen. "No sé si prefiero un Palma sin tensión, porque, a veces, es un arma de doble filo jugar sin presión. En cualquier caso, tienen jugadores que compiten muy bien", concluye.