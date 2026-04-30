La élite del windsurfer desembarca en A Coruña con el Campeonato de España

Más de 60 regatistas tiñen este fin de semana las aguas de la bahía de A Coruña con motivo de la celebración del Campeonato de España de Windsurfer. La prueba, que organiza el Real Club Náutico, reúne a la élite nacional y a talentos de otros países como Italia, Francia, Portugal y Australia en una gran cita del deporte náutico en la ciudad.

Este jueves se llevó a cabo la presentación del evento en las instalaciones del Náutico con la participación del secretario xeral para o Deporte de la Xunta, Roberto García, el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, el presidente de la autoridad portuaria, Martín Fernández Prado, y el comodoro, Jaime Araújo. "Esperamos que sea una semana espectacular", apuntó Roberto García, quien reconoció la labor del club en el ámbito deportivo. Vázquez, por su parte, resaltó el mérito de organizar una cita de este calado y dio la bienvenida a todos los participantes: "competid y disfrutad muchísimo de la ciudad"

Formato de competición

La cita consta de nueve regatas repartidas a lo largo de tres jornadas, entre el viernes y el domingo. Los regatistas ya pudieron salir a navegar este jueves en una sesión de entrenamientos para conocer las aguas coruñesas. Las pruebas constarán de una larga distancia, que cubrirá la totalidad de la ría, y estarán repartidas en dos campos de regatas. Uno de ellos, para pruebas más cortas, se situará cerca de la zona de Bastiagueiro, en Oleiros.

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El Náutico coruñés cuenta una importante representación de deportistas locales entre los participantes. Tendrán la oportunidad de competir contra los mejores del país. Es el caso de Joan Roig, actual campeón de España, Pilar Prieto o Eduardo Navarro.