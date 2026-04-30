Liceo-Alcoi: Un trámite para asegurar un liderato que sabe a gloria

El Liceo afronta en las próximas semanas el tramo más ilusionante de la temporada. Con la Copa del Rey ya en el bolsillo, el conjunto colegial tiene su mirada puesta en la ilusionante final a ocho de la Champions que afrontará la semana que viene en Coimbra. Antes de pensar en cotas continentales, los pupilos de Juan Copa tiene que recibir este viernes (19.15 horas, OK Liga.tv) el Palacio de los Deportes de Riazor al Alcoi. El último duelo de la fase regular de la OK Liga no es baladí. Los colegiales necesitan puntuar para asegurar matemáticamente su condición de primer clasificado de cara al play off por el título.

La escuadra coruñesa llega al final del camino tras una temporada cargada de emociones y con la ambición por las nubes. La regularidad no abandonó en ningún momento a un equipo, el Liceo, que ha sabido mantener el pulso contra Barça e Igualada en la terna de cabeza. Blaugranas y arlequinados todavía tienen opciones de arrebatarle el liderato a los verdiblancos, pero la pelota está en el tejado del Palacio de Riazor. Una victoria o un empate, de un proyecto que esta temporada no ha perdido ningún partido en casa, sellará la posición de privilegio para la lucha por el título. En horario unificado, los culés reciben al Rivas y los de Les Comes, al Voltregà.

Juan Copa tiene a todos sus hombres disponibles. Recupera para la causa a Bruno Saavedra, que cumplió el ciclo de amonestaciones al perderse el caótico partido ante el Lleida. Toca templar los ánimos y mantener la calma en la pista para que el orden reine en el resultado y los puntos se queden en A Coruña. Es, también, una oportunidad de conjurarse antes de la gran cita continental delante de la afición, antes de poner el foco en ese duelo de cuartos de final de la Champions contra el Porto.

Un rival sin presión

El Liceo defenderá por última vez esta temporada su condición de líder de la liga. Y lo hará contra un Alcoi que llega a la última jornada sin nada que ganar ni que perder. La escuadra alicantina marcha novena y dejó escapar la semana pasada sus últimas opciones de meterse en el play off. Está a tres puntos del Lleida, rival que, previsiblemente, puede ser la pareja de baile de los colegiales en la primera ronda de la lucha por el título de liga, pero ya no tiene opciones de superarle en la tabla. Tampoco teme por una pugna por el descenso ya resuelta.

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Los azulgranas, sin embargo, ya demostraron que son un equipo al que no se puede subestimar. El Liceo ya tuvo que picar piedra para eliminarles en la primera ronda de la Copa del Rey en Sant Sadurní d'Anoia hace poco menos de dos meses. Venció 2-1, pero sufrió en los últimos minutos para amarrar el triunfo. El guardameta Marc Grau, el capitán Gonzalo Pérez o goleadores como Joan Pascual o Franco Ceschin será las grandes bazas de un Alcoi que no sentirá presión en el Palacio. Los colegiales, con la ambición por las nubes, saben que no pueden fallar y deben cumplir este trámite de oro para seguir alimentando la ilusión.