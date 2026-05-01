4-4 | El Liceo ata el liderato de la OK Liga con un trabajado punto ante el Alcoi

Trece años después, el Liceo vuelve a terminar la OK Liga en lo más alto de la clasificación. No lo lograba desde el 2013 y, pese a que todavía debe enfrentar un duro play off para poder levantar el título, cierra la fase regular como el equipo más fiable de la competición y sin conocer la derrota en casa. No fue sencillo para los hombres de Juan Copa puntuar frente a un Alcoi atrevido y vertiginoso que los puso en aprietos durante muchos minutos, pero necesitaban como mínimo un empate para cerrar la primera plaza y con eso se conformaron (4-4). Sin César Carballeira, que se quedó fuera por decisión técnica para descansar, y con la final a ocho de la WSE Champions en el horizonte, los verdiblancos hicieron los deberes y ya se preparan para la etapa decisiva de la temporada.

Electricidad y alternativas

Ni Liceo ni Alcoi se dejaron nada en el vestuario y salieron a tumba abierta desde el inicio. Antes de los treinta segundos, los dos guardametas ya habían empezado a sudar con un par de intervenciones de mérito. Franco Ceschin, para los visitantes, y Dava Torres, para los locales, probaron a Blai Roca y Marc Grau en un arranque atronador que hizo temblar los cimientos del Palacio de los Deportes. Toni Pérez fue el más activo de la línea ofensiva colegial en los primeros compases, con dos bolas al hierro después de un rechace y una jugada de pillería personal. Tras diez minutos frenéticos, el partido se detuvo por primera vez y la pausa sentó mejor a la escuadra coruñesa.

El Liceo, con la unidad B sobre la tarima, dio un paso adelante impulsado por la energía de Jacobo Copa. Asistió a Tombita, en una acción que terminó en gol anulado del argentino por bola alta, y se asoció con un Bruno Saavedra poco acertado en las ocasiones en las que se encontró cara a cara con Grau. El Alcoi parecía noqueado por primera vez y la escuadra liceísta se aprovechó de su zozobra. Robó Nil Cervera en campo propio, levantó la cabeza y sirvió una bola templadita al segundo palo para que Tombita, a la segunda sí, besase la red para inaugurar el luminoso de Riazor (1-0).

El tanto rebajó las pulsaciones coruñesas y ya no parecía haber urgencias, pero, en ese contexto, el más beneficiado fue el Alcoi. La escuadra alicantina apretó y, en un dos para uno contra Dava Torres, Ceschin encontró premio a su insistencia personal con el tanto del empate (1-1).

Nil Cervera conduce la bola durante un partido del Liceo en Riazor esta temporada. / Iago Lopez

Festival de goles tras el descanso

El inicio del segundo tiempo no fue apto para cardíacos. Golpeó primero el Alcoi a bola parada, tras la décima falta local. Ceschin definió la directa con sangre fría y supero a Blai Roca para voltear el partido y la liga (1-2). El Liceo no se puso nervioso y se encomendó a Dava Torres. El capitán jugó en la valla del fondo y asistió a Bruno Saavedra, que restableció las tablas con un potente disparo a la escuadra. Inmediatamente después, Tombita tuvo en su stick el 3-2 que hubiese calmado las aguas, pero falló. Y, en la réplica, acertó Gonzalo Pérez para los visitantes en un error defensivo en el que Cervera no fue contundente. 2-3 y otra vez a remar.

Entonces, apareció Arnau Xaus. El killer catalán saltó a la pista para ejecutar la directa tras la décima falta alicantina y no falló a su cita con el gol. Bailó ante Grau, amagó y anotó para celebrar con rabia el 3-3. No fue la última del 3, que poco después recogió la bola en una transición y se inventó una genialidad que, con la ayuda del larguero, devolvió la ventaja a los locales (4-3). El duelo se abrió y aparecieron los espacios. Paiva, Toni y Bruno pudieron ampliar la renta, pero Blai Roca también tuvo que detener los intentos de reacción del Alcoi. Paró todo lo que pudo el meta colegial, pero no fue capaz de detener el tanto del empate con el que Iago Vázquez, solo en el segundo palo, heló Riazor. Por un momento, A Coruña contuvo la respiración. Pero, sobre el parqué, el Liceo gestionó la bola con inteligencia y protegió el punto que le servía para terminar líder. El Barça goleó al Rivas (8-4), pero dio igual. Los verdiblancos, casi tres lustros después, despiden la OK Liga desde lo más alto y ya piensan en Europa.