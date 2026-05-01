CRAT-Majadahonda: «Esta final tiene un toque más especial»

El CRAT Rialta no es, ni mucho menos, un club inusual en la disputa de títulos importantes en el rugby femenino español. Sin embargo, pocas finales ha disputado en su historia reciente con el simbolismo que tiene la que afronta este sábado (14.00 horas, Vamos 2) en Butarque contra el Majadahonda. El conjunto coruñés está a 80 minutos de alzar la Copa de la Reina con un proyecto renovado que en el último año y medio pasó de sufrir para salvarse en la Liga Iberdrola a mirar de tú a tú a los conjuntos más dominantes de la actualidad. Las de Arquitectura Técnica, con un equipo que mezcla capitanas y talento joven, nunca pierden la ambición ni la ilusión

«Esta es una final especialmente bonita», reconoce el técnico, Pablo Artime. Lo es, cree, por el contexto. Es la gran fiesta del rugby español, con las finales de la Copa del Rey y de la Reina disputándose en el mismo día y en el mismo escenario, un estadio con capacidad para más de 12.000. Lo es, también, por la trayectoria del proyecto coruñés. «El año pasado, las jugadoras estaban muy verdes. En este, se nota que han tenido muchos minutos y han mejorado. Aun así, el inicio fue muy difícil, con problemas para que los resultados salieran, pero siempre supimos que teníamos potencial», relata.

Una charla durante un entrenamiento del CRAT. / Gus de la Paz

Las ausencias de jugadoras clave como Maica Martí o la capitana, Mariana Romero, se hizo notar en el primer tramo de liga. No obstante, con ellas en la pista y la evolución natural de las más jóvenes, el equipo carburó de inmediato. «Esta final tiene un toque más especial porque la van a jugar niñas de nuestra cantera, a las que yo entrené en categorías inferiores. Para mí es un orgullo tenerlas a mi lado con nuestra camiseta de toda la vida», resalta Romero.

Trayectoria y rival

Esa fe en el trabajo propio llevó al CRAT a meterse en la lucha por la Liga Iberdrola y, en la Copa de la Reina, a conseguir lo que nadie había logrado esta temporada: derrotar al invencible El Salvador. El 42-32 contra las vallisoletanas les permitió abrir la puerta de una final, la de Leganés, en la que se verá las caras con el Majadahonda, su verdugo en los últimos duelos con títulos de por medio. «Hace dos años jugamos contra ellas la final de liga y la de Copa, aunque era otro equipo, con jugadoras y entrenador diferentes», explica Artime.

El reto no está solo en el campo, sino en asumir los nervios de un ambiente que cada vez iguala más los partidos femeninos con los masculinos, al compartir un escenario de grandes dimensiones para la final. «No estamos acostumbradas a un ambiente así, ni las jóvenes ni las más veteranas. Va a ser nuevo para todas, tanto para el Majadahonda como para nosotras», reconoce Mariana Romero.

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Eso sí, quiere deshacerse de los nervios y salir al campo sin presión ni temores. «Vamos a disfrutarlo y vivirlo al máximo para que, cuando echemos la vista atrás, recordemos este día», aventura, con la ambición de disfrutar el tercer tiempo con una copa más en las vitrinas del rugby coruñés.