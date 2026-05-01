GEiEG-Maristas: Girona, punto de partida hacia la Liga Challenge

Silencio, se juega. Maristas inspira hondo y se concentra para el primer partido de la eliminatoria más importante de su historia: la que decide, frente al GEiEG gerundense, el primer boleto de ascenso a la Liga Challenge. La ida de la gran final de campeonas se disputa este sábado, en pabellón Lluis Bachs de Girona (16.30 horas, Canal FEB), y será el paso inicial hacia el segundo peldaño del baloncesto femenino nacional.

Un ADN coral

Maristas llega entonado. Campeón incontestable del Grupo B, con 23 triunfos y solo 3 derrotas en 26 jornadas, ha sido el mejor equipo de toda la Liga Femenina 2 amparado en una coralidad que ha repartido galardones de MVP y créditos de valoración entre casi todas las integrantes de su plantilla. El día que no fue Josefina Zeballos, fue Eugenia Filgueira, la capitana; el día que no fue Brenda Fontana, fue Ana Jiménez; y el día que no fue Sofía Arcos, fue una recuperada Nuria Ríos que, por fin, pudo resarcirse y mostrar su mejor baloncesto tras pasar la pasada campaña en la enfermería colegial.

Entre todas, con la participación de Raquel Fontana, Andrea Pérez y una Nevena Dimitrijevic que ha vuelto a ser el compás desde la base del equipo, han construido un equipo sólido, tenaz y, sobre todo, muy eficiente en territorio rival. El conjunto de Fer Buendía cerró la fase regular de la liga con una media de 74,4 puntos, 37,7 rebotes y 17,3 asistencias, así como un porcentaje superior al 30% de triples acertados y un 49,9% en tiros de dos.

Andrea Pérez trata de entrar a canasta en el partido contra el GEiEG del pasado curso. / Iago Lopez

Veteranía y físico

Entre Maristas y la gloria, está un GEiEG que tiene mucho que decir. Terminó segundo en el Grupo A (el primero fue el Segle XXI que, al estar vinculado a las federaciones española y catalana no puede ascender), en un triple empate en la última jornada con el Alcorcón y el Claret que se decidió a favor de las gerundenses gracias al average. Su mayor punto a favor, más allá de una defensa férrea y un juego duro, al límite en lo físico, es la cohesión de su plantilla, que lleva ya varias temporadas sin variaciones. El liderazgo de la capitana Alba Coma, el talento de Judith Fernández y, sobre todo, el acierto de Marina Melero, la máxima anotadora (12,2 puntos por partido) son las principales amenazas de una escuadra que en su pista exigirá lo máximo de las coruñesas.

El conjunto colegial, eso sí, no conoce la derrota en el Lluis Bachs. En las dos ocasiones que ha jugado allí (la temporada pasada y la anterior), se impuso con claridad con grandes actuaciones de Vulovic, Pérez o Dimitrijevic. De las cuatro veces que se han medido, Maristas solo besó la lona en una, en su propia pista el pasado curso.