¿Qué partidos y citas hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

El deporte coruñés estrena el mes de mayo entre la tensión y la calma. Mientras algunos equipos como el OAR o el Marineda todavía tienen cuentas pendientes, otros como el 5 Coruña disfrutan de la despedida de la competición con los deberes hechos.

Balonmano

El Attica 21 OAR quiere dar guerra hasta el final. El cuadro de Nando González disputa este sábado su último encuentro en San Francisco Javier (19.00 horas), frente a un Anaitasuna que ocupa la quinta plaza y marca el corte de los puestos que dan opción a jugar la fase de ascenso a la Liga Asobal. La diferencia entre ambos es de cuatro puntos, por lo que la escuadra coruñesa necesita ganar esta semana y la próxima para tener opciones de pelear el billete hacia la élite.

Hockey sobre patines

La representación coruñesa más amplia del fin de semana estará sobre los patines. En la OK Plata masculina, Compañía y Dominicos abren Elviña y Monte Alto para dos duelos desiguales. La escuadra de Álex Canosa recibe al Vic (sábado, 18.00 horas), tercero en la tabla, y el de Pablo Togores al Jolaseta (19.30), penúltimo.

En la competición femenina, el Marineda quiere cerrar una jornada más en la cima de la clasificación y acercarse al ascenso a OK Liga. Para ello, debe tratar de superar al Alcorcón a domicilio (sábado, 16.30 horas). El Resa Cambre, por su parte, juega el domingo como local ante el Rochapea (11.00 horas).

El banquillo del 5 Coruña siggue desde la banda un partido de este curso con Pachi Fernández al frente. / Iago Lopez

Fútbol sala

El 5 Coruña cierra su primer curso en Segunda B con la tranquilidad de tener la salvación en el bolsillo. Los rojillos se despiden este sábado, en la pista del Salamanca (18.30 horas).