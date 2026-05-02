17-22 | El Majadahonda ahoga en la orilla a un CRAT orgulloso y valiente

El CRAT Rialta rozó con la yema de los dedos la Copa de la Reina, pero regresa de vacío del estadio de Butarque. El equipo de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime cayó en la final del torneo del KO frente al Majadahonda (17-22), en un encuentro igualadísimo que pudo decidirse para cualquiera de los lados y terminó siendo cruz para las coruñesas. La fuerza de Adelina Costa y el desacierto en la conversión de los ensayos fueron determinantes en una final que, por tópico que suene, se decidió en los detalles.

Reparto de alternativas y diez minutos negros

Se jugaba a todo o nada y eso se notó desde el principio. La igualdad fue la tónica general durante los 80 minutos, en un encuentro marcado por la lluvia, que condicionó, sobre todo en la primera mitad, la fluidez del juego. El CRAT dominó el primer tiempo en líneas generales. Ambas escuadras pasaron más minutos sobre la mitad del campo madrileño, aunque a las coruñesas les costaba hacer peligro en los metros finales. Las gallegas atacaban y las majariegas contenían. El choque se detuvo en el minuto 17, cuando las asistencias tuvieron que atender a una jugadora de cada equipo, y la pausa le sentó bien a la escuadra de Artime y Chorny. A base de empuje, ahogó al cuadro madrileño y forzó un error de Tess Proos en la recepción que aprovechó Judith Hernández para estrenar el luminoso (5-0). Chía Alfaro pudo ampliar la renta, pero no acertó a meter el oval entre palos la patada posterior.

Con el marcador inaugurado, cambió el guion del partido. El Majadahonda debía apretar y arriesgar y el CRAT tenía que mantener la cabeza fría y no cometer errores. Cuando mejor estaba el equipo gallego, Ana Peralta tuvo que retirarse con una aparatosa brecha en la cabeza y la interrupción le costó caro a su equipo. Claudia Pérez realizó un golpe rápido que cogió desprevenido a un CRAT incapaz de frenar a Adelina Costa, la MVP del duelo. La potencia de la portuguesa derrumbó las barreras coruñesas y Martina Márquez convirtió el golpeo posterior para revertir el marcador (5-7). Poco después, Daría Albizu logró un ensayo muy trabajado, que fue revisado por el videoarbitraje por una posible pérdida de la posesión antes de posar el oval. Finalmente, los colegiados lo dieron como válido y el 5-12 subió al marcador.

La final se ponía cuesta arriba a menos de cinco minutos del descanso, pero el CRAT levantó la cabeza. En una acción rapidísima, encontró a Isa Rodríguez por el flanco derecho para rubricar un ensayo sobre la bocina que volvía a reducir la ventaja a dos créditos, 10-12. Alfaro pudo empatar, pero volvió a errar la conversión de la patada.

Las jugadoras del CRAT Rialta celebran un ensayo en la final de la Copa de la Reina / Ferugby

Todo por decidir en el segundo acto

El paso por los vestuarios sirvió para refrescar las ideas, aunque fue el Majadahonda el que salió mejor de la caseta de Butarque. El cuadro madrileño tardó apenas cinco minutos en hacer el primer ensayo del periodo, en una jugada en la que estiró al CRAT para entrar con libertad por el costado izquierdo (10-17). La escuadra coruñesa, sin embargo, mantuvo la calma. Sabía que tenía tiempo por delante y que cualquier error podía costarle muy caro, así que templó los nervios para no precipitarse. Y acertó. Maica Martí, que hasta entonces apenas había tenido protagonismo, rompió por el medio y superó la línea majariega para ajustar el luminoso en 15-17. Chía, a la tercera, anotó y empató (17-17).

Las fuerzas volvieron a equilibrarse y la Copa pudo caer para cualquier lado, pero acabó quedándose en Madrid. Adelina Costa ensayó de nuevo en la recta final, por potencia y por kilos, y adelantó al Majadahonda a falta de doce minutos para la conclusión (17-22). El CRAT echó el resto y se desfondó en campo contrario para intentar el milagro. Lo rozó en dos ocasiones, con un ataque anulado por avant a escasos centímetros de la línea y un ensayo de Peralta invalidado por pase adelantado. Remó, empujó y murió en la orilla, al filo de la arena, pero con la cabeza bien alta. El primer título del curso se le escapó entre los dedos, pero el play off de la liga le dará una segunda oportunidad en engrosar sus vitrinas en las próximas semanas.