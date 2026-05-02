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33-33 | El OAR deja escapar el sueño de la Asobal en el último segundo

Empata ante el Anaitasuna un duelo que dominó y en el que erró un lanzamiento para ganar | Agota sus opciones de jugar la promoción

Gabriel Navarro se busca un hueco para lanzar a portería ante la presión de un jugador del Anaitasuna.

Gabriel Navarro se busca un hueco para lanzar a portería ante la presión de un jugador del Anaitasuna. / Carlos Pardellas

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Attica 21 Hotels OAR Coruña no jugará en la Liga Asobal la próxima temporada. Lo que parece un axioma normal para un proyecto recién ascendido estuvo a punto de que quedar en duda hasta la última jornada gracias a la garra de un equipo que luchó hasta el último segundo de su penúltimo partido por conservar sus opciones de soñar en grande. Los de Nando González empataron (33-33) contra el Anaitasuna su gran final anticipada y agotaron, así, sus opciones de disputar la fase de ascenso.

El fiasco menor, en un curso ya histórico para el balonmano coruñés, llegó de forma cruel. El OAR plantó cara y se marchó 19-16 al descanso en San Francisco Javier. Los goles de Alberto Roldán permitieron soñar con la victoria. Aunque los pamplonicas apretaron hasta empatar, los coruñeses tuvieron la opción de ganar con un lanzamiento de Gabriel Navarro en el último segundo que se marchó alto.

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