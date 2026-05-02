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5-4 | El 5 Coruña se despide del curso con una dulce derrota en Salamanca

Iago Calvo se va de dos jugadores del IES Coruxo.

Iago Calvo se va de dos jugadores del IES Coruxo. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

No tuvo suerte el 5 Coruña en la última jornada de la Segunda B, pero dio igual. Con la salvación lograda el pasado fin de semana en el bolsillo, el cuadro rojillo compitió en la pista del Salamanca, pero terminó derrotado en un ajustado 5-4 que compitió de inicio a fin. Anotaron Marco Estraviz, Xavi Merelas, Álex López y Iago Ponte.

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