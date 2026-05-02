58-71 | Maristas golpea primero en la lucha por el ascenso a la Liga Challenge

Si alguien pensaba que subir a la Liga Challenge sería una tarea mundana, salió de dudas este sábado en el primer asalto por el ascenso entre el GEiEG y Maristas. El conjunto colegial se impuso en Girona (58-71), en un duelo muy trabajado y mucho más igualado de lo que refleja el marcador final. Las coruñesas tuvieron que picar piedra y esperar al último cuarto para decantar la balanza a su favor, cuando aparecieron el talento de Nevena Dimitrijevic y la pólvora de Brenda Fontana para dejar en la lona a la escuadra local e impulsar a la visitante. La vuelta de la eliminatoria se disputará el próximo sábado, 9 de mayo, en A Coruña (17.00 horas).

Una de cal y una de arena

La final de campeonas no tuvo un claro dominador. Los dos equipos se repartieron el acierto, la posesión y las alternativas, en un guion ajustado que mantuvo el misterio hasta el acto final. La escuadra catalana entró mejor. En su pista, espoleada por su gente y plena de confianza, supo imponerse al 0-5 inicial y secar la parcela ofensiva colegial a partir del minuto cinco. Marina Melero fue el motor que hizo volar a un conjunto gerundense que, a base de triples y tiros libres, acabó el periodo en 19-13.

Las pupilas de Fer Buendía revirtieron la situación en el segundo asalto. Brenda Fontana dio sus primeras pinceladas en ataque y, pese a que las locales parecían despegarse en el luminoso con el 27-18, su diferencia más alta, las visitantes apretaron los dientes y terminaron volteando el duelo a su favor en un sprint final en el que destacó Ana Jiménez y apareció Sofía Arcos (34-35).

Eugenia Filgueira, capitana de Maristas, defiende un ataque del GEiEG en Girona. / GEiEG Basquet.

Tensión hasta los últimos minutos

Tras el descanso, el conjunto catalán volvió a tomar las riendas, pero entre Josefina Zeballos y Nuria Ríos mantuvieron al combinado colegial con vida. En la recta final, Alba Coma dio un paso adelante y lideró el arreón local que selló el marcador en 49-46 para los últimos diez minutos.

Con todo por decidir, Maristas preparó la traca final. Se volcó sobre la canasta catalana, pero tardó casi tres minutos en encontrar la red por primera vez. Jiménez, Filgueira y Arcos seguían bregando en ataque, pero cuando parecía que ningún equipo iba a despuntar, aparecieron Fontana y Dimitrijevic. Ni una ni otra habían brillado hasta el momento, pero prendieron la mecha del triunfo en el momento decisivo. Robaron, corrieron y acertaron para machacar el aro gerundense y firmar el 58-71 definitivo. Maristas ya ha dado el primer paso. Solo le queda rematar la faena.