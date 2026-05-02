Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Licitada la integración ambiental de Alfonso MolinaNadia Calviño en A CoruñaNuevas aperturas en Marineda CityEl Dépor se juega el ascenso a PrimeraCampamentos de verano en A Coruña¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente del 1 de mayo?Espacio Coruña anuncia nuevas aperturasDoble terraza y vistas privilegiadas a la ría de A CoruñaEl 'día espejo' del eclipse en A Coruña
instagramlinkedin

Baloncesto

58-71 | Maristas golpea primero en la lucha por el ascenso a la Liga Challenge

Brenda Fontana y Nevena Dimitrijevic rompieron un partido muy ajustado en el último cuarto

Carla Naya y Brenda Fontana defienden un ataque del GEiEG.

Carla Naya y Brenda Fontana defienden un ataque del GEiEG. / GEiEG Basquet

Sara Gallego

A Coruña

Si alguien pensaba que subir a la Liga Challenge sería una tarea mundana, salió de dudas este sábado en el primer asalto por el ascenso entre el GEiEG y Maristas. El conjunto colegial se impuso en Girona (58-71), en un duelo muy trabajado y mucho más igualado de lo que refleja el marcador final. Las coruñesas tuvieron que picar piedra y esperar al último cuarto para decantar la balanza a su favor, cuando aparecieron el talento de Nevena Dimitrijevic y la pólvora de Brenda Fontana para dejar en la lona a la escuadra local e impulsar a la visitante. La vuelta de la eliminatoria se disputará el próximo sábado, 9 de mayo, en A Coruña (17.00 horas).

Una de cal y una de arena

La final de campeonas no tuvo un claro dominador. Los dos equipos se repartieron el acierto, la posesión y las alternativas, en un guion ajustado que mantuvo el misterio hasta el acto final. La escuadra catalana entró mejor. En su pista, espoleada por su gente y plena de confianza, supo imponerse al 0-5 inicial y secar la parcela ofensiva colegial a partir del minuto cinco. Marina Melero fue el motor que hizo volar a un conjunto gerundense que, a base de triples y tiros libres, acabó el periodo en 19-13.

Las pupilas de Fer Buendía revirtieron la situación en el segundo asalto. Brenda Fontana dio sus primeras pinceladas en ataque y, pese a que las locales parecían despegarse en el luminoso con el 27-18, su diferencia más alta, las visitantes apretaron los dientes y terminaron volteando el duelo a su favor en un sprint final en el que destacó Ana Jiménez y apareció Sofía Arcos (34-35).

Eugenia Filgueira, capitana de Maristas, defiende un ataque del GEiEG en girona.

Eugenia Filgueira, capitana de Maristas, defiende un ataque del GEiEG en Girona. / GEiEG Basquet.

Tensión hasta los últimos minutos

Tras el descanso, el conjunto catalán volvió a tomar las riendas, pero entre Josefina Zeballos y Nuria Ríos mantuvieron al combinado colegial con vida. En la recta final, Alba Coma dio un paso adelante y lideró el arreón local que selló el marcador en 49-46 para los últimos diez minutos.

Noticias relacionadas y más

Con todo por decidir, Maristas preparó la traca final. Se volcó sobre la canasta catalana, pero tardó casi tres minutos en encontrar la red por primera vez. Jiménez, Filgueira y Arcos seguían bregando en ataque, pero cuando parecía que ningún equipo iba a despuntar, aparecieron Fontana y Dimitrijevic. Ni una ni otra habían brillado hasta el momento, pero prendieron la mecha del triunfo en el momento decisivo. Robaron, corrieron y acertaron para machacar el aro gerundense y firmar el 58-71 definitivo. Maristas ya ha dado el primer paso. Solo le queda rematar la faena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents